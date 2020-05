«Voglio dirvi che siete nel mio cuore e nelle mie preghiere». Qui da Los Angeles Lady Gaga ci manda un messaggio d'amore, solidarietà e vicinanza che condivido con voi...

Così Tiziano Ferro ha introdotto - proponendolo su instagram - il messaggio di solidarietà di Lady Gaga al nostro Paese in cui la cantante americana di origini italiane è scoppiata in lacrime per la grave emergenza causata dalla Covid.