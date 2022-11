Mentre sono ancora in corso le attività di ricerca e messa in sicurezza a Ischia, la Protezione Civile ha lanciato per martedì una nuova allerta meteo per le regioni meridionali, in particolare per la Sicilia.

La perturbazione che giungerà sul Mediterraneo dal Golfo del Leone, come detto, interesserà la Sicilia nella giornata di martedì (allerta arancione), mentre mercoledì si rafforzerà creando possibili criticità nei settori ionici di Calabria e Puglia (in allerta gialla nella giornata di martedì).

Nel corso della settimana è da segnalare inoltre un ulteriore abbassamento delle temperature per l'afflusso di venti sempre più freddi provenienti dai Balcani.