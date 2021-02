Perfezionata nei giorni scorsi dal Comune di Milazzo la partecipazione all’Avviso pubblico dell’Agenzia della Coesione Territoriale per la presentazione di progetti per il contrasto alla povertà educativa: l’ente, dopo aver pubblicato nei mesi scorsi apposita manifestazione di interesse rivolta agli enti del terzo settore, parteciperà in qualità di partner con ben due proposte progettuali.

La prima – presentata in partnership con la Cooperativa il Melograno – denominata “Gli occhi del domani” avrà come destinatari minori di età compresa tra i 5 ed i 14 anni di età, in carico ai servizi sociali comunali e mira alla promozione del benessere ed alla crescita armonica dei minori, garantendo efficaci opportunità educative e prevenendo precocemente varie forme di disagio, dalla dispersione all’abbandono scolastico, dal bullismo ad altri fenomeni di disagio giovanile, attraverso laboratori sulle emozioni ed attività sportive ed artistico-ricreative.

L’altra proposta progettuale – presentata in partnership con il Centro di solidarietà Kolbe di Patti – denominata “SMART (re)Generation”, è rivolta invece a minori di età compresa tra gli 11 ed i 17 anni, già in carico ai servizi sociali comunali, e mira a coinvolgere i giovani studenti, a rischio drop out, in percorsi educativi e formativi in grado di condurli a scoprire i talenti posseduti, attraverso attività laboratoriali, attività di studio guidate da un gruppo di docenti pensionati e volontari degli enti del terzo settore operanti in partenariato, oltre che specifiche attività culturali volte a stimolare e condividere gli interessi dei giovani, con particolare riferimento alla lettura, alla musica ed al cinema.

Soddisfazione è stata espressa dall’Assessore ai Servizi sociali Simone Magistri, che, nel ringraziare i due enti, ha sottolineato l’importanza della partecipazione del Comune all’Avviso dell’Agenzia della Coesione Territoriale, che permetterà – laddove i due progetti siano ammessi a finanziamento – una importante integrazione delle attività già svolte dall’ente in favore dei minori in condizione di disagio.