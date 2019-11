A novembre, il dato congiunturale relativo all'inflazione non cambia. Calma piatta nella media dei prezzi rispetto al mese di ottobre. Infatti, se da un lato aumentano i prezzi dei Beni alimentari e dei Beni non durevoli (+0,6%), dall'altro diminuiscono i prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (-1,3%) e dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (-1,0%).

Per quanto riguarda l'inflazione di fondo, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, e quella al netto dei soli beni energetici accelerano entrambe da +0,7% a +1%.

Il dato tendenziale registra un aumento del +0,4%, rispetto al +0,2% del mese precedente, con l'inflazione acquisita per il 2019 del +0,6% per l'indice generale e del +0,5% per la componente di fondo.