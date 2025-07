«Comunque la si veda, con la protesta dei ragazzi che hanno deciso di non sostenere l’orale dobbiamo prendere atto che l’esame di maturità va cambiato. Sarà poi il Ministro a decidere come». Va dritto al punto don Salvatore Vitiello, preside del liceo dell’Istituto «Lorenzo Valla» di Castellammare di Stabia, educatore di frontiera da decenni.

«Premesso che condivido la posizione del ministro dell’Istruzione Valditara — chi decide di boicottare la procedura d’esame va bocciato senza se e senza ma — va anche sottolineato, in primo luogo, che la semplice possibilità di essere promossi nonostante tali comportamenti indica un errore nella procedura stessa; in secondo luogo, non bisogna comunque sottovalutare le motivazioni che hanno portato a queste manifestazioni di disagio», spiega Vitiello.

«Guardando all’attuale esame di Stato, non si può non riflettere sulla sua reale efficacia nella valutazione della preparazione degli studenti, e questo è un punto condiviso da molti ragazzi e da diversi loro docenti. L’esame, infatti, per come è strutturato, finisce per premiare più la memorizzazione che la comprensione profonda degli argomenti: le criticità evidenziate dalla protesta non vanno sottovalutate. Questo esame di Maturità non rispecchia la società attuale», aggiunge il preside.

La soluzione? «Auspico un ritorno a una commissione d’esame interamente interna, con il solo presidente esterno a garantire la regolarità delle procedure», suggerisce Vitiello, che sottolinea: «Si tratterebbe di un minor dispendio economico a vantaggio dell’intera collettività».

«Va inoltre aperta una riflessione sul valore legale dell’esame, una peculiarità tutta italiana che andrebbe superata al più presto, anche per adeguare il nostro Paese agli attuali standard europei. Dopo i cinque anni di scuola superiore, ritengo essenziale certificare le competenze acquisite dagli studenti per facilitarne l’ingresso nel mercato del lavoro o nei percorsi universitari, superando del tutto l’esame. Del resto, tra le motivazioni di chi ha fatto scena muta per protesta c’è anche la pressione psicologica, ritenuta in contrasto con ciò che dovrebbe rappresentare la conclusione del percorso di istruzione superiore, e su questo non me la sento di dar torto ai ragazzi: il Ministro ne prenda atto e lo tenga presente nelle sue inevitabili riflessioni dei mesi a venire», conclude.