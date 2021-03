L'italiana Jackpot Records con VOODOO - I Believe ha portato a casa ottimi risultati. Il brano, uscito qualche giorno fa, ha già raggiunto la terza posizione nella Traxsource Top 100, una delle chart di riferimento per i dj che cercano sonorità particolari ed efficaci sul dancefloor. Su Beatport, altro web shop musicale usato dai professionisti del mixer di tutto il mondo, il brano è arrivato al 12esimo posto della Tech House Hype Chart, un'altra classifica davvero importante per capire quali sono le sonorità del momento per chi vuol ballare. Infine, tra i tanti risultati, ce n'è uno importante in Gran Bretagna. Joel Corry ha proposto VOODOO - I Believe nel suo radio show su KISS FM UK, una delle emittenti di riferimento in quel paese e non solo.

Anche se in Italia le disco sono chiuse, chi avesse voglia di ballare per Pasqua 2021 ha una bella opzione in stile tech house (& dintorni) su Spotify http://bit.ly/JackpotRecordsSPO

Ma cosa c'è al centro della mission di VOODOO? Diffondere un stile tech-house e techno entusiasmante, pieno di energia a un pubblico globale. Il progetto discografico nasce in studio ma è già noto in Club e radio internazionali, grazie anche a innumerevoli bootleg e remix suonati da dj di fama mondiale. Il calendario di release è fitto, vere e proprie "dance-floors ammo", tech-house e techno all'avanguardia per conquistare i clubber più esigenti. Le abilità di VOODOO on stage hanno assicurato DJset e showcase in tutto il mondo: Bangkok, Milano, Giacarta, Melbourne, Zagabria, Roma, Amburgo, Zrce, e Kotor sono solo alcune location che meritano di esser menzionate.

www.facebook.com/jackpotrecordsofficial