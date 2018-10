Marotta in Inghilterra? Secondo un giornale inglese l'ex ad della Juventus potrebbe andare al Manchester United

Secondo quanto pubblicato dal quotidiano inglese The Indipendent, Giuseppe Marotta sarebbe la figura individuata dal Manchester United per dare vita ad un nuovo progetto che possa rilanciare i Reds.

Verrebbe così ridimensionata la figura del tecnico-manager, in questo momento affidata a Jose Mourinho, che si occuperebbe solo di campo e non di acquisti, mentre l'ex ad della Juventus dovrebbe replicare il progetto bianconero in quel di Manchester (lato United), per riportare ai fasti passati la squadra dell'Old Trafford.

Naturalmente, lo United ambirebbe al "pacchetto completo", con Paratici a riformare il duo bianconero in Inghilterra, anche se quest'ultimo parrebbe però blindato nella nuova struttura societaria pensata da Agnelli.

Sono solo voci o c'è qualcosa di vero?