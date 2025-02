Torna la collaudata manifestazione organizzata da S.A.C.I. - Spettacolo, Arte, Cultura Internazionale .



Con il 2025 riprende l’attività della S.A.C.I. - Spettacolo, Arte, Cultura Internazionale. Dopo un periodo di stop, complice anche la pandemia, il “patron” Umberto Giannini torna in campo con nuove iniziative e proposte collaudate.

La sua è un’esperienza sul campo grazie alla fotografia che lo ha rapito sin da giovanissimo. Una passione che lo ha visto, nel tempo, protagonista di importanti manifestazioni indirizzate alla ricerca di nuovi talenti. Annovera tra le altre la collaborazione con la macchina organizzativa di Miss Italia Lazio.

Per il 2025, la S.A.C.I. - Spettacolo, Arte, Cultura Internazionale ha messo in cantiere la nuova edizione di Un Lago di Talenti, che mira a scoprire le eccellenze in vari settori, dall’arte alla fotografia, dal canto alla recitazione. Lo scopo è anche quello di promuovere nuove forme di attrazione turistica sui laghi italiani e quelli di Bracciano e Martignano sono senz’altro di pregio. L’iniziativa di quest’anno prevede inoltre l’organizzazione a Roma di una mostra d’arte alla quale prenderanno parte artisti della periferia romana, pittori e scultori anche di varie nazionalità. L’edizione 2025 vedrà anche una promozione a premi con il coinvolgimento di strutture ricettive. Si conferma inoltre la formula vincente di Un Lago di Talenti che da Roma, come per le passate edizioni, approderà nel territorio sabatino coinvolgendo le amministrazioni locali. La manifestazione partirà da Roma con la collaborazione del Gruppo Storico Romano con il quale l’organizzazione intrattiene rapporti da 27 anni.

“Stiamo preparando una edizione che coinvolga Anguillara Sabazia, Bracciano, Trevignano Romano, Campagnano di Roma, Canale Monterano e Manziana. Faremo una manifestazione che coinvolgerà i giovani e che contiamo vedrà la serata finale a Manziana”. Ad affiancare l’organizzazione vari professionisti del settore, imprenditori ed amministratori locali. Tra questi ultimi, come in passato, è previsto l’interessamento di Sergio Manciuria, presidente di Anguillara Svolta, amico di vecchia data del patron Giannini.

Tra le nuove iniziative anche la fantastica idea de La Caccia al Tesoro d'Amore per i Futuri Sposi. Venti le coppie chiamate in gara. Quella più brava e fortunata potrà vincere uno dei servizi proposti: abito da sposa e da cerimonia per lo sposo, addobbi floreali in chiesa, casa e ristorante, auto per la sposa, ricevimento di nozze, musica di intrattenimento al ristorante, servizio fotografico e video. Iscrizioni gratuite per l’innovativa Caccia al Tesoro presso La Primula, Fiorista dal 1952, in via Romana 26 ad Anguillara Sabazia a partire dal 14 febbraio, giorno di San Valentino, patrono degli innamorati.