Fam - Desenzano (BS) è un ristorante d'eccellenza ed un meeting point amato da chi vuol vivere al massimo il Garda in ogni stagione. Di giorno, di sera e di notte, ci rilassa con un certo stile, con brunch, aperitivi, cene e party d'eccellenza. Gli eventi, musicali e non, qui, non mancano mai. Ogni ospite si sente, giustamente, al centro della scena.



E che succede giovedì 30 marzo 2023, dalle 21 in poi e poi ancora domenica 4 aprile al Fam - Desenzano (BS)? Si balla con i dj set di un party d'eccellenza, Colazione da Tiffany. Sono eventi ad alto tasso di stile e divertimento. Perfetto per bere qualcosa con le amiche e con gli amici, Colazione da Tiffany prende vita nel posto giusto, Fam - Desenzano (BS), al momento giusto... prima che pure tutti gli altri comincino a ballare. Per questa serata l'ingresso costa 10 euro (con consumazione). In console per questo party al mixer ogni volta si alternano ottimi dj, ognuno con il suo sound personale, decisamente eclettico. Sono professionisti capaci di proporre, ognuno a modo suo, una propria personalissima versione delle sonorità più internazionali.

Al Fam - Desenzano (BS) va poi in scena da qualche settimana un menu tutto nuovo, che spazia dal pesce fresco alla carne alla griglia. E dopo cena, oltre a cocktail e drink, spesso ecco eventi musicali e non pieni di stile. Nello "slang" americano, Fam sta per famiglia, non solo come nucleo vero e proprio, ma indica un gruppo di amici legati tra loro da una stessa passione comune. La professionalità dei fratelli Guidetti, che insieme gestiscono il locale, si rispecchia proprio in questo termine che oltre a rimandare all'affiatamento della loro famiglia numerosa. Fam abbraccia gli ospiti facendoli sentire parte di quello che, più che un progetto imprenditoriale, è un vero e proprio stile di vita.



Fam

Via Zamboni, 5 25015

Desenzano del Garda (BS)

+39 030 9120281

Chiuso il martedì

www.familylifestyle.it

www.instagram.com/fam.lifestyle

www.facebook.com/fam.lifestyledesenzano