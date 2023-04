"Nelle campagne c'è bisogno di manodopera e i giovani italiani devono sapere che non è svilente andare a lavorare in agricoltura".

Lo ha detto il ministro dell'agricoltura, Francesco Lollobrigida, parlando al Vinitaly di Verona sul tema flussi, per le quote di stagionali richiesti per le campagne di raccolta.

Ho sempre sostenuto che il reddito di cittadinanza come è stato concepito e articolato non andasse bene. Ma ugualmente non va bene invitare ad "andare a lavorare nei campi". Tra l'altro il lavoro dei campi, quello vero, richiede preparazione e neppure quello si può improvvisare.

Inoltre bisogna sì lavorare, ma dare a Cesare quello che è di Cesare.

Vogliamo per caso mandare gli ingegneri e i medici a fare i "viddrani", mentre i figli dei politici, "supposti geni", devono "lavorare" in Parlamento?

Un serio riordino del lavoro in Italia non passa certamente per i campi, anche se a mio giudizio l'agricoltura è una delle risorse principali dell'Italia del futuro.

Che dire... questo governo in fondo mi sembra molto improvvisato e spara parole al vento... spesso inopportune.