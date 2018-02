De Luca vs. Di Maio: prossimamente al Madison Square Garden

Si preannuncia un duello all'ultima "promessa" quello tra il Governatore della Campania Vincenzo De Luca e il giovane Pentastellato Luigi Di Maio. L'atteso face to face con molta probabilità si terrà nell'Arena più famosa del mondo, il Madison Square Garden di New York.

Scherzi a parte, De Luca dall'alto di Santa Lucia, invita Di Maio a un confronto politico, vuole annientare con la sua satira "diabolica" il candidato Premier evidentemente più temuto.

Ecco l'annuncio del "Kaimano":

"Purezza” Cinquestelle. In Campania c’è da un anno una legge che consente a ogni consigliere regionale di rinunciare, in tutto o in parte, al proprio stipendio. Nessun consigliere Cinquestelle ha restituito un euro. Truffatori politici.

Intanto Luigi Di Maio continua a scappare. Non vuole il confronto. Può scegliere data, luogo e anche un argomento a piacere. Ha paura"?