Il primo inedito della giovanissima interprete siciliana

La Musica è lo strumento con cui ogni artista sperimenta la propria creatività e capacità di esprimere emozioni e sentimenti di valenza universale. È così che intende celebrare questa sublime forma d’arte, la giovanissima interprete siciliana Nicole Santonocito, col suo primo inedito ”Le ali del mio cuore”.

Il brano, scritto da autori catanesi, Pierluigi Napoli, Roberta Poma e Angelo Spina e prodotto da Songstar, (la nuova piattaforma social che promuove e produce i neo artisti (www.songstar.it - www.vhad-studio.com)), é stato pubblicato lo scorso 7 novembre ed è già disponibile su tutti gli store digitali e social.

Si tratta di una ballad che sin dalle prime note rievoca lo scenario di un mondo quasi etereo ed ultraterreno. È un inno alla Musica: l’uomo, condannato a sopprimere sogni e desideri infranti dalla vita stessa, cerca una via di fuga per sopravvivere alla tristezza e al dolore dell’esistenza trovando in essa rifugio. È allora che la Musica, da semplice espressione dei sentimenti umani, diventa un mezzo dal potere catartico e liberatorio, una forza vitale che mette le Ali ai cuori capaci di sognare e che sanno osare di volare fino a scoprire il vero senso della vita che è l’Amore.

Anche l’autore nel raccontare la fragilità dell’uomo finisce per raccontare se stesso: il suo cuore necessita di ali per trovare leggerezza e quelle ali sono incarnate nel suo stesso “dono“, che è la Musica.

Nicole non é solo una cantante. É una ragazza di talento con molti sogni nel cassetto che coltiva sin dall’età di tre anni, quando inizia a studiare danza. Le sue spiccate inclinazioni artistiche emergono anche nelle nuove discipline di canto e recitazione che la giovane misterbianchese intraprende con grande passione, a soli otto anni, suscitando, in breve tempo, l’interesse di alcune compagnie teatrali che decidono di affidarle ruoli da protagonista in Musical di successo quali “Mary Poppins”, “La vita è bella”, con la regia di Mario Mannino, e “Oceania”.

Nel 2012 Nicole partecipa alla selezione nazionale del concorso di danza “Stella di Domani”, che la vede al primo posto, ottenendo una borsa di studio presso una scuola di Flamenco di Milano. Ballerina promettente e con la voglia di mettersi sempre in gioco, decide di proseguire gli studi di danza presso l’accademia “Danz’Arte Academy” di Misterbianco e, contemporaneamente, si avvia agli studi per il conseguimento del titolo accademico “Trinity musicale”, sezione canto POP fino al 2014. La sua passione per la danza è inarrestabile: nel 2015 il concorso nazionale “Premio Città di Catania” le conferisce un’altra borsa di studio di Flamenco, ma stavolta in Germania. E il canto? Nel 2017, una giuria d’eccezione composta da Mara Maionchi, Alexia, Manuel Frattini, Daria Biancardi ed Elio Cipri, premia Nicole come miglior voce Black, al concorso internazionale Video Festival Live di Milano Marittima, una vittoria questa che la incoraggia ad intraprendere il percorso artistico presso il liceo musicale di Catania, con specializzazione in Canto Lirico e Pianoforte. E ancora nel 2018 si classifica al primo posto del concorso nazionale “Sanremo Junior” e consegue l’ultimo grado di “Trinity musicale” presso la scuola di musica “Freesound” in associazione con la Royal School Academy di Londra. Le due più recenti vittorie, l’una al “Malta International Singing Festival” e l’altra all’”Euro Pop Contest” di Berlino, la vedono insignita nel 2019 del premio “Aquila d’Argento”, un prestigioso trofeo riservato agli artisti misterbianchesi che si distinguono all’estero. Il percorso artistico-musicale è una lunga strada tortuosa e in salita che Nicole intende continuare a seguire con tenacia e determinazione.

E allora, cos’altro aggiungere, se non un sentito in bocca al lupo!







