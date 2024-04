La condizione lavorativa delle donne in Italia non si può dire certo idilliaca. Gli stipendi a parità di mansioni sono inferiori rispetto a quelli dei maschi, le prospettive di carriera sono limitate se messe in confronto con le prospettive di carriera degli uomini, i ruoli apicali sono ancora un tabù e la conciliazione tra vita e lavoro è un'impresa.

Chi pensava che una donna al governo avrebbe migliorato la condizione delle donne in Italia dovrà ricredersi perché la situazione non solo non è migliorata, ma è perfino peggiorata. Le donne che non possono lavorare per motivi di età o perché hanno figli piccoli da accudire si sono viste togliere il reddito di cittadinanza, la più importante misura anti-povertà presente in Italia, sostituito con il reddito di inclusione sociale che è poco più di una mancia.

Le misure che avrebbero dovuto favorire le madri lavoratrici si sono rivelate una colossale pantomima. L'Opzione Donna è stata rimangiata con tutte le promesse urlate durante comizi rumorosi. Il bonus donne è riservato solo alle lavoratici che hanno almeno due figli e un contratto a tempo indeterminato. Una presa in giro per le migliaia di madri precarie o con un figlio “solo”. Ma una presa in giro anche per le madri beneficiarie perché le simulazioni mostrano che lo sgravio contributivo fa crescere l’Ipef e, di conseguenza, fa diminuire l’assegno unico.

La verità è che il governo Meloni non ha alcun interesse per le donne. Soprattutto se madri e povere. La destra a ha fatto una gran fanfara sulla natalità e sulla necessità di favorire l’incremento demografico della nazione, ma i dati dicono che il calo delle nascite in Italia ha raggiunto livelli record. Un crollo demografico cagionato anche dalla fuga dei giovani da un Paese che sta tornando a essere l'Italietta degli anni Cinquanta. Un dato ovvio perché se le donne sono sole, povere e malpagate per quale motivo devono complicarsi la vita mettendo al mondo anche dei figli? Meglio rinunciare e spopolare i nidi.

Forse un domani avremo un governo migliore; un esecutivo con più statisti, con gente davvero preparata e non un governo composto da scappati di casa che pur di rimanere in sella candidano personaggi a dire poco discutibili come Roberto Vannacci, colui che vuole i disabili separati dagli abili nelle scuole e che dice quando sia cosa buona, giusta e sacrosanta manganellare i ragazzi che manifestano per strada con le mani alzate e il viso scoperto. Chi lo sa! Ma per ora bisogna accontentarsi di ciò che passa il convento. Un convento che non solo non aiuta le donne economicamente, ma non le aiuta neanche moralmente, non rendendo nemmeno gratis gli asili nido. Tutto questo con una premier donna che nulla ha cambiato, nulla ha migliorato e nulla migliorerà delle già precarie condizioni lavorative delle donne.