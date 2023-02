“Io non sono ricattabile” è il mantra che Giorgia Meloni ha ripetuto in campagna elettorale. Inutile dire che lo slogan urlato nei comizi o in televisione ha favorito la sua vittoria. Ma è davvero così? Meloni in questi mesi di governo si è dimostrata non ricattabile, ovvero una premier forte, autonoma, indipendente e non condizionabile dagli altri?

Guardando le sue scelte politiche e le sue azioni di governo, la presunta intransigenza politica di Meloni frana come un castello costruito sulla sabbia. Sappiamo bene che quando sei all'opposizione puoi dire tutto, pure di essere Wonder Woman, ma poi, quando entri in pompa magna a Palazzo Chigi, devi cominciare a mediare tra una infinità di richieste che giungono da più parti. A quel punto si tratta di scegliere chi accontentare, da chi farsi “ricattare”.

Pare evidente che Meloni ha scelto da che parte stare: dalla parte dei ricchi contro i lazzari. Ha scelto di stare con quel coacervo di interessi lobbistici che possono provocare crepe nella maggioranza e rispedire la puffa mannara alla Garbatella. Se Meloni doveva scegliere da chi farsi ricattare, era meglio farlo con le imprese che non vogliono pagare gli extra profitti sugli utili; con gli imprenditori che non vogliono pagare le tasse; con i vari Lolito che vogliono soldi per salvare le loro società sportive. Il tutto a discapito di lavoratori, poveri e giovani che convinti di aver votato la nuova Lady di Ferro.

Se questa sottomissione meloniana è avvenuta sul piano economico, peggio ancora sta avvenendo sul fronte politico. La Meloni si è piegata ai desideri di Berlusconi sulla limitazione delle intercettazioni, sull'abolizione dell’abuso d’ufficio, sulla delegittimazione dei magistrati, sulla reiterazione dei danni causati dalla schiforma Cartabia, sull'Autonomia Differenziata voluta dalla Lega che contrasta con la sua idea di Stato forte e unitario. Per non parlare della sudditanza verso i diktat di Europa e Usa, dopo aver promesso che l'Italia non avrebbe abbassato mai più la testa in sede internazionale.

La fermezza di Meloni si è sbriciolata come fette biscottate davanti alle diverse istanze che hanno segnato i primi mesi del suo esecutivo. Un governo che, pur di restare a galla, ha dimostrato di essere disposto a ogni compromesso, dando ragione a Giuliano Ferrara che, durante un dibattito con Piercamillo Davigo (uno dei giudici di Mani Pulite), sosteneva che in politica se non sei ricattabile, non puoi far carriera. Un'affermazione dura e cruda, ma in fondo vera e fondata. E adesso ne sta accorgendo pure la non ricattabile Meloni.