I ricercatori di Eset, uno tra i più noti antivirus presenti sul mercato, hanno rilevato la presenza di un nuovo virus, etichettato con il nome Isaac Wiper, in attacchi contro organizzazioni governative in Ucraina. Al momento non ne è stata riscontrata la presenza oltre i confini di quella nazione.

Secondo Eset, Isaac Wiper, il cui utilizzo sarebbe stato pianificato per mesi, prima infetta le reti locali, successivamente tramite un ransomware prende in ostaggio i dispositivi.

A ridosso del conflitto in Ucraina sono stati individuati altri due virus di tipo wiper, cioè creati per crittografare i dati, su cui anche l'Agenzia italiana di cybersicurezza ha lanciato l'allarme. E proprio ieri Microsoft ha reso noto di aver tracciato un altro virus che si chiama FoxBlade, apparso nello scenario cibernetico proprio a ridosso delle ore in cui la Russia invadeva l'Ucraina.