L'imam di Bari e i suoi sodali, anche un commercialista parmense nella banda di Omar Sharif Lorenzini

Nei giorni scorsi avevamo segnalato il caso dell’Imam di Bari e delle sue presunte attività collegate ad alcuni imprenditori pugliesi stanziali in Albania relative al riciclaggio o al trasferimento di denaro destinato a finanziare gli ultimi fuochi di quello che è stato lo Stato islamico.

La notizia che abbiamo appreso dalle pagine di alcuni quotidiani online albanesi, e che vi abbiamo fedelmente riportato nel nostro articolo di qualche giorno fa, sembra si stia giorno per giorno arricchendo sempre di più di scenari di un romanzo moderno.

Andando a navigare poi tra le varie informazioni che abbiamo potuto scovare nella rete abbiamo scoperto che le istituzioni coinvolte, forse e quasi certamente, anche a loro insaputa nelle iniziative di questo sodalizio, sono tra le più importanti della Repubblica di Albania : dall'ufficio del primo ministro a vari ministeri coinvolti anche in forma pubblica nelle attività, probabilmente di copertura, finanziate dai sodali del Imam di Bari.

In un articolo trovato su un portale online gestito da un editore barese abbiamo trovato anche l'organizzazione di convegni ed il coinvolgimento di enti quali Confindustria e fondazioni di origine cattolica come la fondazione della sussidiarietà con Addirittura una presenza del proprio fondatore il professor Vittadini in un seminario da questi organizzato.

Siamo riusciti poi a contattare il giornalista albanese ma italianizzato che ha scritto uno degli articoli dai quali abbiamo preso spunto sul portale de Il Giornale; lo stesso ci ha raccontato che di quanto viene prospettato da questo sodalizio “criminale” ben poco corrisponde a verità e che secondo le sue fonti tutta questa grande attività quasi filantropica serve solo da copertura per continuare a favorire sempre maggiori flussi di denaro da rinviare a qualche destinatario indicato da l'imam barese.

Storia nella storia - continua il giornalista A.H. - è anche il fatto che collegato a questo gruppo sembra esserci anche la posizione di un ragioniere parmense che proprio in questi giorni è sotto indagine - personalmente - dalla procura di Tirana per furto di informazioni industriali,minacce e per violenza a danno di soggetti disabili.

Corrado Bambini, italiano di Salsomaggiore Terme, questo è il nome di questo galantuomo - ovviamente in tono ironico - è presente su moltissimi portali internet e sembra essere di fatto molto attivo, abbiamo cercato di raggiungerlo ad alcuni dei numeri telefonici pubblicati online e quando abbiamo detto di essere dei giornalisti lo stesso ci ha chiuso malamente il telefono in faccia senza permetterci di iniziare nemmeno una discussione.

Ma quello che stupisce ancora di più è il fatto che anche le nostre autorità nazionali sono silenziose su queste iniziative e sui giornali albanesi fanno capolino le fotografie di questi signori che brindano allegramente in una delle feste organizzate dall'ambasciata italiana di Tirana.

Leggendo alcuni quotidiani online dedicati ai nostri connazionali residenti nel Paese delle aquile ha catturato la nostra attenzione un editoriale abilmente scritto dal giornalista Carlo Alberto Rossi che ha raccontato una realtà dell'ambasciata italiana di Tirana che i vari Di Maio e Di Battista dovrebbero analizzare profondamente per quanto questa tenga fuori tutti i cittadini italiani dagli eventi a loro destinati e si limiti a circoscrivere l'italianità ha solo pochi selezionati dando da intendere che tutti gli altri che restano fuori italiani non sono considerati.