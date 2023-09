La presentazione dell'ETF Ethereum è considerato dagli addetti del settore un catalizzatore celato dietro la contrazione dello sconto di Grayscale Ethereum Trust. In pratica siamo passati dal 59,34% di gennaio 2023 al 26,64% registrato nelle ultime ore.

Per questa ragione i trader stanno valutando maggiori probabilità di approvazione del prodotto in modo da favorire in tempi rapidi un nuovo percorso rialzista.

Nella sostanza il piano di Grayscale è quello di convertire il suo fondo ETH ETHE in un ETF, mentre i giganti della finanza tradizionale spingono per l'approvazione del deposito spot di ETF ETH.