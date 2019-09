Doppia compilations per i Ciccone Bros: Sexy House Deejay & Dance, Sport Energy

Il segno del cambiamento di questi tempi moderni forse comincia a delinearsi nella storia dei "Ciccone Bros."

Nati negli anni '90 con la prima band di Rock a Scampia

I Fratelli Nunzio, Claudio e Alessia in arte Ciccone Bros., sono Artisti cresciuti nell’area napoletana, in una città moderna ed antica al tempo stesso: pur con tutte le diversità musicali e letterarie, vivono la loro vita creandosi la propria colonna sonora e fanno della creatività musicale il loro stile originale.

I Ciccone Bros. provengono dalla naturale parentela con Luisa Veronica Ciccone in arte Madonna

Nella loro citta' hanno calcato il palco assieme a nomi importanti come Eduardo Bennato, (Marechiaro Blues-1995) & Francesco Baccini,(Non Solo Bronx 1996)

Ospiti come FlowerPeace Band al Roxy Bar di Red Ronnie.(nella stessa puntata con Omar Pedrini-Timoria Aprile 1999).

Nel 2000 si trasferiranno per 12 anni a Londra come Deejay per ritornare in italia soltanto nel 2012.

Nel 2014 il brano I Racconti di Ale, una deep house cantata in italiano esce in Cafe' do' Friariell Vol.2 la compilation che registrera' il primo posto come Top Compilation su iTunes.

Sono poi reduci dal successo nel marzo 2016 con il brano “Il Tango Dell’Amore”, raggiungendo la 26esima posizione nella Top 100 House New Release di BeatPort.

Alessia Ciccone canta e suona il sax, Dj Claudio Ciccone Bros.producer ha acquisito nel 2008 il certificato di "Club Dj "presso "London School of Sound". Dal 2014 toccando le principali citta' italiane di Napoli, Roma, Firenze, Cattolica, Padova, Milano e' stato impegnato con il pop up tour italiano (modern remixes) insieme a Steve Norman (Spandau Ballet).

Il loro brano Il Tango dell'Amore e' distribuito digitalmente su tutti i maggiori negozi di musica on-line in due compilation "Sexy House Deejay 2019".

IL TANGO DELL'AMORE FEAT. ALESSIA CICCONE,CICCONE BROS Original Mix

"Dance,Sport,Energy 2019"