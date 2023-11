Parte I

La teoria della razza

Le differenze tra gruppi umani sono state formalizzate dall’anatomia comparata dal XVIII secolo e il concetto di razza biologica ha accompagnato l’intera epoca coloniale, fino alla metà del secolo scorso. Nei secoli, la riflessione scientifica è stata strettamente connessa al dominio politico e spesso ne ha giustificato gli orrori; il caso delle leggi razziali italiane è paradigmatico in questo senso. Noto e vergognoso è infatti il Manifesto degli scienziati razzisti, che uscì con il titolo Il fascismo e i problemi della razza, il 14 luglio 1938 su Il Giornale d’Italia e poi sul primo numero della rivista La difesa della razza. Il manifesto, oltre a sostenere l’esistenza delle razze, teorizza una specificità italiana in maggioranza di origine ariana, da cui gli ebrei sono esclusi. Nel razzismo italiano sono confluiti i contributi di eugenetica e demografia che tendevano al migliorismo sociale e all’ottimizzazione delle risorse demografiche già dalla fine del XIX secolo, e hanno esasperato le loro conclusioni nel contesto di politica di potenza e di omogeneità culturale del fascismo. Dare corpo all’interpretazione biologica di un’identità italiana non era facile: attribuendo estrema importanza all’invasione longobarda, venivano negate le influenze di altri popoli, in contrasto con le evidenze storiche, culturali e linguistiche. Proprio il firmatario più prestigioso, Nicola Pende, non condivideva fino in fondo l’impostazione su linea biologica del manifesto e sosteneva invece che ‘la via italiana’ alla razza derivasse dalla capacità di forgiare un nuovo popolo da una moltitudine stirpi differenti. Anche l’impostazione di Pende era un valido strumento ideologico ma a partire dal 1940 la concezione di Mussolini si appiattì di fatto sulle posizioni naziste: sebbene il razzismo italiano abbia anche una matrice definita da Giorgio Israel “spiritualistica-romana” [1], che risalta la dimensione etica e morale dell’identità razziale derivata da ragioni storiche, la posizione biologica risulta progressivamente egemone. La tematica razziale era stata marginale nella costruzione dello stato nazionale di epoca risorgimentale e anche i primi esperimenti coloniali non avevano portato che a un sistema normativo disorganico e frammentario; sarà l’invasione fascista dell’Etiopia a stimolare rapidamente lo sviluppo di una giurisprudenza coloniale strutturata, che fornirà strumenti fondamentali anche alla campagna antisemita. Ad esempio, i Provvedimenti per la difesa della razza italiana che proibivano il matrimonio tra un italiano e una «persona appartenente ad altra razza» generalizzavano il principio del decreto dell'aprile del 1937 sull'illecito penale del matrimonio tra italiani e etiopi. Per Enzo Collotti, la confluenza tra legislazione razzista coloniale e antiebraica esprimeva un nesso logico e concettuale assolutamente indissociabile nella costituzione di un’alterità cui contrapporre il popolo italiano [2]. Oggi l’orrore delle leggi del 1938 è legato soprattutto alle conseguenze che ebbero sugli ebrei italiani ma è importante ricordare come la base giuridica e parte del sostrato concettuale si debbano al colonialismo imperiale, che elabora il diritto e esaspera la propaganda segregazionista oltre le formule espresse dal colonialismo dell’Italia liberale.





Mussolini relativista

Meno nota, ma interessante, è l’associazione tra relatività e fascismo, funzionale per Mussolini al mantenimento dell’identità movimentista sprezzante di categorie e schemi prefissati, durante la costituzione di un partito formalizzato. Diversamente dall’elaborazione delle leggi razziali, non si può parlare in questo caso di un contributo politico attivo della scienza; tuttavia, è interessante notare che la terminologia scientifica e quella politica si siano mutualmente influenzate. I parallelismi tra fascismo e relatività passano attraverso la deriva di quest’ultima nel relativismo: l’associazione dei due concetti era stata resa possibile dalla precedente estensione in senso morale e filosofico della teoria di Einstein, agli onori delle cronache internazionali dopo la conferma sperimentale delle eclissi del 1919. L’intellettuale di riferimento del fascismo in questo contesto fu il filosofo Adriano Tilgher, che in Relativisti Contemporanei (1921) collegò la teoria della relatività di Einstein al relativismo filosofico di Vaihinger (1852-1933), al relativismo culturale di Spengler (1880-1936), e all’idealismo gentiliano. Secondo Tilgher i profondi mutamenti della società in seguito alla Prima guerra mondiale avrebbero significato l’abbandono di una concezione razionalista della storia, delle idee di progresso e di evoluzione, per lasciar posto ad un soggettivismo relativista. In Relativismo e Rivoluzione (1922) evidenziò “la necessità di fondare l’azione fascista su principi assoluti, cercando in questa forma di relativismo naïf una base per fondare il soggettivismo, e infine l’ideologia totalitaria” [3]. Il ricorso esplicito alla relatività della propaganda fascista comincia nell’editoriale di Mussolini su Il popolo d’Italia del novembre 1921, Relativismo e Fascismo. Mussolini, il quale cerca di legarsi il meno possibile agli altri partiti, si ricollega all’opera di Tilgher affermando che se il filosofo avesse seguito da vicino l’opera del fascismo, lo avrebbe sicuramente collocato tra i relativisti “se non teoretici, almeno pratici” [4]. Elogiando il successo della teoria tedesca, si presenta come il fautore del relativismo politico, che si traduce in un’azione aprogrammatica e priva di vesti definitive:

noi, che abbiamo avuto il coraggio di mandare in frantumi tutte le categorie politiche tradizionali e di dirci a volta a volta aristocratici e democratici, rivoluzionari e reazionari, proletari e antiproletari, pacifisti e antipacifisti, noi siamo veramente i relativisti per eccellenza e la nostra azione si richiama direttamente ai più attuali movimenti dello spirito europeo. [5]

È interessante è che alcuni dei pochi scienziati italiani che si sono interessati alla teoria già durante la Prima guerra mondiale, sembrano avvertire nel dopoguerra un legame tra il cambio di paradigma in fisica e la sovversione dell’ordine costituito (non necessariamente in rapporto al fascismo). Barbara J. Reeves ha analizzato l’utilizzo dei termini ‘rivoluzione’ e ‘rivoluzionario’ in riferimento all’opera di Einstein e notato che nel primo dopoguerra autori come Tullio Levi Civita e Roberto Marcolongo smettano di attribuirle un carattere rivoluzionario, allineandosi su posizioni continuiste [6]. Sebbene Einstein stesso avesse adottato questa posizione, le motivazioni della variazione potrebbero non essere esclusivamente di natura epistemologica. Ironicamente, Einstein disprezzerà sempre il regime fascista: a questa sua idiosincrasia si deve la mancata partecipazione ai congressi di Como e Roma, e nel 1931 scriverà personalmente al ministro di giustizia e affari di culto Alfredo Rocco affinché consigliasse a Mussolini di risparmiare ai professori italiani l’umiliazione del giuramento di fedeltà [7].



Conclusione

Nel 1951, Hannah Arendt escludeva il fascismo dai regimi totalitari [8]. Il giudizio è stato condiviso in Italia da Aquarone [9], ma in seguito Gentile ha rivalutato “l’esperimento totalitario” [10] fascista, riconoscendo la chiara volontà di rinnovare la società e l’individuo sul piano antropologico. Credo che nella concezione della scienza e nell’approccio alle istituzioni dedicate, il fascismo riveli un inequivocabile aspirazione al totalitarismo. Il regime è riuscito in larga parte a controllare le istituzioni scientifiche e a fidelizzare alcuni scienziati ed intellettuali di riferimento, capaci di sostenerlo ideologicamente; contemporaneamente, ha ottenuto la tacita approvazione della stragrande maggioranza della comunità scientifica e ha ricevuto da essa legittimazione interna. In termini concreti, il fascismo ha perso l’occasione di indirizzare le risorse della nazione verso problematiche sanitarie, ecologiche e infrastrutturali, e pur avendo compreso l’importanza assunta dalla ricerca ha sostanzialmente fallito la modernizzazione del paese. Infine, anche se poco significativo sul piano storiografico, un qualsiasi giudizio morale sul tema non può prescindere dalla vergogna rappresentata dalle leggi razziali, che rimarranno una pagina vergognosa della scienza italiana.







