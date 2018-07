Il paradosso dell'Italia: gli immigrati dequalificati arrivano e i giovani laureati partono

Per dei popoli dequalificati che arrivano, c'è un popolo di specializzati che parte. L'Italia continua a perdere eserciti di laureati, ricercatori, professionisti qualificati che abbandonano il Belpaese per arricchire le nazioni che li accolgono. In un solo anno (2016) circa 114.000 italiani hanno lasciato l'Italia per cercare fortuna all'estero.

Una vera e propria fuga di cervelli che avvantaggia nazioni come l'Inghilterra, la Francia, la Germania, l'Australia, gli Stati Uniti. Mentre l'Italia, che risente di questa emorragia di risorse umane, che fa? Importa migliaia di immigrati senza qualifica, senza un mestiere, gente che arriva da Paesi tribali allergici allo sviluppo culturale dei propri popoli.

Gli immigrati che arrivano in Italia rappresentano solo manodopera a basso costo. Utili per svolgere lavori che gli italiani hanno superato da tempo. Sono impiegati nei lavori nei campi o per l'assistenza domestica, i nuovi schiavi che lavorano per i ricchi, per i caporalati o che si improvvisano venditori di fazzolettini, lavavetri ai semafori.

A questi vanno aggiunti gli immigrati che alimentano le fila della criminalità organizzata. Le mafie italiane che hanno sempre necessità di manovalanza da impiegare nel commercio della droga o nella vendita di prodotti taroccati. Tanto se questi disperati sono arrestati o uccisi, poco importa: sono pedine facilmente sacrificabili.

Qualcuno dice che si potrebbe investire nella formazione per qualificare i migranti. Ma a questo punto il paradosso sarebbe evidente. Gli italiani formati a spese dell'Italia arricchiscono gli altri Paesi mentre noi dovremmo continuare a investire su gente che non parla nemmeno la nostra lingua? E' assurdo anche solo pensarlo.

Eppure, si continua a parlare troppo di immigrazione e troppo poco di emigrazione. Le scuole denunciano il disinteresse della politica per l'esodo di giovani e chiedono al governo di considerare la questione giovanile una questione nazionale da affrontare con urgenza, senza dare sempre la priorità a immigrati senza arte né parte.

E invece si continua a predicare l'accoglienza di profughi che giungono sulle nostre coste, additando addirittura la giustificazione che i profughi ci faranno crescere economicamente. Ma fino a prova contraria, le uniche nazioni che stanno crescendo economicamente sono quelle che "rubano"i nostri giovani, non i nostri profughi.