Conosci il social russo Odnoklassniki?

Odnoklassniki (in russo Одноклассники, ovvero compagni di classe) è un social da 71 milioni di utenti attivi (il numero degli utenti registrati è ovviamente maggiore) che sta spopolando in Russia e nei paesi slavi.

A questo si aggiunge il ben più famoso VK (in origine VKontakte, in russo ВКонтакте ovvero In Contatto) la maggiore rete sociale in Russia con ha 97 milioni di attivi. Numeri maggiori li fa però QZone in Cina.

Per il resto? Per il resto c'è il social di Zuckerberg. Facebook, indicato in discesa e bollato fino a ieri come un social per anziani, sta invece spopolando in Africa grazie a buone strategie di marketing.

Per riportare i tutto alla telecronaca di una gara, possiamo dire che Instagram e Twitter sono ad una incollatura, mentre Reddit è il miglior outsider.