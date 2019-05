Vida Loca "conquista" Formentera e Malta e continua a far scatenare l'Italia

Diventa sempre più difficile raccontare a parole il successo assoluto di Vida Loca, party italiano che soprattutto d'estate a ritmo di urban e pop fa ormai ballare mezza Europa, non solo tutta l'Italia. La festa, già arrivata a numeri incredibili nel 2018, nel 2019 è cresciuta ancora, sia in quantità di eventi, sia in qualità di ciò che viene proposto tra console, palco e schermi multimediali.

Vida Loca è da sempre una festa collettiva che dà a tanti talenti soprattutto italiani. Oggi gli artisti e i professionisti legati a questo format (dj, performer, vocalist, ballerini, cantanti, visual artist, scenografi, light designer, etc) sono diverse decine. Tutti interpretano a loro modo, con la loro personalità artistica, il mood della fiesta mas caliente.

Per l'estate 2019 Vida Loca prende vita in circa 180 party sparsi tra Formentera, Malta e tutta quanta l'Italia, da Nord a Sud. Vida Loca prende vita in alcuni club in eventi singoli o mensili e soprattutto conta ben otto residenze settimanali in top club italiani: Via delle Spezie a Reggio Emilia, Bussola Versilia a Marina di Pietrasanta (Lucca), Villa delle Rose a Riccione (RN), Luna Glam Club a San Teodoro (Olbia Tempio), Ten Gallipoli (Lecce), Pineta Club Formentera, Uno - Malta e BlueBay a Castro (Lecce).

Vida Loca quindi per l'estate 2019 si conferma quindi a Formentera e "conquista" pure Malta. Qui prenderà vita ogni mercoledì all'Uno, il club di riferimento sull'isola. La crew del party sarà sull'isola pure il 16 agosto, con un evento che è parte di Summer Daze, una settimana di party che mette sul palco grandi star internazionali.

La chiave del successo di Vida Loca non è certo la fama dei dj in console o degli artisti sul palco. Vida Loca è sinonimo di divertimento spensierato: il pubblico che di sera vuol ballare conosce ormai alla perfezione l'atmosfera scatenata di questa festa. I party Vida Loca sono eventi in cui non c'è solo musica. Sul palco, in console e altrove, durante i party, succede sempre qualcosa, ci sono sorprese, c'è quel ritmo che caratterizza gli show di successo. Ogni notte la crew Vida Loca mette in scena party in cui è il pubblico ad essere davvero protagonista di un divertimento che è un mix perfetto di musica, show, ballo, impatto multimediale.

Sarebbe già abbastanza, anzi sembrerebbe semplicemente impossibile crescere ancora, ma da settembre 2019 Vida Loca e la sua casa madre, EXS Entertainment, daranno vita ad una vera e propria factory creativa che innoverà profondamente il modo proporre intrattenimento nei club italiani e non.





Vida Loca, le residenze settimanali dell'estate 2019





Via delle Spezie - Reggio Emilia (Ogni sabato dall'1 giugno al 31 luglio e dal 31 agosto al 14 settembre)

www.facebook.com/laviadellespeziereggioemilia/

Bussola Versilia - Marina di Pietrasanta - Lucca (ogni sabato dall'1 giugno al 14 settembre)

www.facebook.com/bussolaversiliaofficial/

Villa delle Rose - Riccione (ogni domenica dal 23 giugno al 15 settembre, anteprima 31 maggio)

www.facebook.com/VilladelleRose.Official/

Luna Glam Club - San Teodoro - Olbia Tempio (ogni martedì dal 6 al 20 agosto)

www.facebook.com/lunaglamclub/

Ten Gallipoli - Lecce (ogni lunedì dal 28 luglio al 19 agosto)

www.facebook.com/tengallipoli/

Pineta Club Formentera (ogni mercoledì dal 5 giugno all'11 settembre)

www.facebook.com/pinetaclubformentera/

Uno - Malta (ogni mercoledì dal 10 luglio al 28 agosto, 16 agosto per Summer Daze)

www.facebook.com/unomalta/

BlueBay - Castro - Lecce (ogni giovedì dal 25 luglio al 22 agosto)

www.facebook.com/blubayofficial/

Blu Beach - Porto Rotondo (4, 12 e 19 agosto)

www.facebook.com/blubeachofficial/



TUTTO IL CALENDARIO DEI PARTY VIDA LOCA E' DISPONIBILE QUI:

www.facebook.com/pg/VidaLocaofficialparty/events/