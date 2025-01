Finale al cardiopalma all'Olimpico: Fiorentina salvata dal palo al 98', 2-1 alla Lazio.

La Fiorentina sbanca lo Stadio Olimpico battendo la Lazio 2-1. Tre punti pesanti per la squadra di Palladino che accorcia notevolmente le distanze in zona Champions: i biancocelesti al quarto posto sono a 39 punti, il Bologna ottavo è a quota 34, in mezzo ci sono Milan, la stessa Fiorentina e Juventus, in totale cinque squadre in cinque punti.

La Viola risolve il match nel primo tempo: la sblocca Yacine Adli dopo soli 11 minuti capitalizzando il cross di Gosens con un tiro al volo. Passano sei giri d'orologio e Lucas Beltran raddoppia sfruttando l'assist di Dodo.

Nella ripresa proprio Adli viene espulso ma dopo essere stato sostituito, nel recupero la Lazio la riapre con la zuccata di Adam Marusic sulla torre di Hysaj. Nell'assalto finale succede di tutto: prima il macedone sfiora il pari con un gran tiro da fuori ma interviene De Gea a salvare il risultato; poi al 98esimo, a tempo scaduto, Pedro scaglia un siluro dal limite che colpisce il palo interno ed esce fuori dopo aver attraversato la linea di porta. Espulsi per proteste entrambi i tecnici, Baroni e Palladino.