Quello di Giorgia Meloni non è un governo politico, ma un governo tecnocratico, ovvero un governo dove a decidere non è la politica, ma l'élite finanziaria. Un centro di potere che ha guidato anche i governi precedenti, con la differenza che quelli non erano eletti dal popolo, questo lo è, ma il pilota automatico è rimasto nelle mani della finanza.

Basta guardare la manovra di bilancio per comprendere che le aspettative di chi pensava che Meloni rompesse questo legame erano solo illusioni. Nella Legge di Bilancio non si parla di lotta alla povertà o al precariato. Non si parla di investimenti pubblici e grandi opere. No, si parla solo di tenere i conti in ordine, in perfetto stile austerità europea.

Un governo è politico quando non è ostaggio della finanza, dei mercati, dello spread. Il governo Meloni, con Giancarlo Giorgetti a capo del Ministero dell'Economia, ha tutte le stimmate di essere un governo tecnico. Un esecutivo che segue un'agenza politica che somiglia in tutto e per tutto all'agenza politica dettata da Mario Draghi, con la differenza che adesso è proseguita da Giorgia Meloni, la premier che ha già fatto sapere che la priorità non è lo sviluppo, ma tenere i conti in ordine, tagliando i costi dove si possono tagliare.

La manovra finanziaria di Giorgia Meloni si coniuga perfettamente con la linea politica seguita dagli altri governi, di destra o di sinistra che fossero. Gli italiani convinti che il ritorno alle urne rappresentasse una svolta sovranista, con Giorgia Meloni che rompesse questo cordone ombelicale con l'élite finanziaria, dovranno ricredersi: lo stato sociale è stato nuovamente messo da parte per far posto al neoliberismo capitalistico che guida e detta le linee guida delle nazioni.

Il sistema gattopardesco non ammetteva mutamenti dello status quo. Solo che aveva bisogno di una legittimazione popolare per portare avanti la sua messinscena. Questa lacuna è perfettamente colmata attraverso una votazione che ha assunto il volto del grande inganno. Gli italiani sono tornati a votare, ma il vincolo esterno è più saldo che mai nelle mani dei mercati e il Paese resta nella rete della élite della finanza internazionale. Con un ricatto contro Meloni che è sempre dietro l'angolo. La prospettiva di fare la fine di Silvio Berlusconi: esautorata dal governo e rimpiazzata con qualche Monti.