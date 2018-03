Kumusic, radioshow, nuovi dischi per Santarini, Francesco Adorisio e "Miami 2018", a cura di Paul Jockey per Total Freedom Recordings

Tante belle news dall'universo Kumusic, agenzia italiana specializzata nel comunicare l'attività di dj, label, club e tutto ciò che fa scatenare l'universo giovanile.

Partiamo dal Kumusic Radio Show, programma radio diffuso in mezzo mondo che viene ascoltato da milioni di persone: l'episodio 217 vede come dj guest il salentino Tello, mentre in console nella puntata 2016 c'è William Avignone.

Kumusic ha poi comunicato l'uscita di "Prison", nuovo singolo di Santarini e quella di "Are You Ready", nuova produzione di Francesco Adorisio. Benny Camaro ha invece pubblicato da poche ore "Buga" su Ego, mentre King Joshua ha rinnovato grazie a Kumusic l'immagine del suo radioshow / podcast "Welcome in my house".

Sul nuovo sito di Kumusic, kumusic.it, nella sezione news, i progetti si susseguono e comprendono "Miami 2018", selezione musicale curata da Paul Jockey dedicata alla prima WMC / Miami Music Week pubblicata da Total Freedom Recordings. (www.kumusic.it)