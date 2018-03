Al via il Australia la stagione 2018 di Formula 1. Le dichiarazioni di Toto Wolff

Il prossimo sarà il primo weekend della stagione 2018 di Formula 1. Da venerdì le nuove vetture inizieranno le prove per sfidarsi domenica 25 marzo sui 3017 km del Gran Premio d'Australia, sul tracciato di Melbourne.

Di seguito le dichiarazioni di Toto Wolff, Team Principal Mercedes, uno dei protagonisti e dei principali artefici della vittoria delle frecce d'argento nella passata stagione.

Toto Wolff, Team Principal Mercedes: «Siamo entusiasti di tornare a correre. Tutto ciò che abbiamo fatto negli ultimi mesi sono stati solo i primi passi sulla strada per iniziare la stagione 2018: dalla costruzione della vettura alla sua prima accensione, dal lancio a Silverstone ai test a Barcellona... ora è tempo di scoprire cosa abbiamo creato.

L'anno scorso la competizione è stata molto serrata e non c'è stato un momento in cui potevamo permetterci di rilassarci: la Ferrari ha ingaggiato una lotta durissima e c'è stata vera battaglia tra argento e rosso. Quest'anno la battaglia si preannuncia a tre, tra noi, Ferrari e Red Bull. Tutti a Brackley e Brixworth hanno lavorato negli ultimi mesi per realizzare la migliore macchina possibile.

Entrambi i nostri piloti sembrano ragionevolmente soddisfatti della nuova monoposto, ma resta ancora da vedere come si comporterà in gara. La riduzione del numero di componenti della power unit chiamerà in causa l'affidabilità, che nel 2018 ricoprirà nuovamente un ruolo importante.

Dai test fatti dalla Mercedes non possiamo trarre conclusioni affrettate, poiché molti dei nuovi componenti non hanno effettuato prove per un numero di ore sufficienti per essere certi della loro affidabilità per l'intera stagione.»