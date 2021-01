In data 13 gennaio 2021, il Giudice istruttore del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano, accogliendo l’istanza formulata dall’Ufficio del Promotore di Giustizia, ha revocato la misura cautelare a suo tempo disposta nei confronti della Sig.ra Cecilia Marogna, a carico della quale è di imminente celebrazione il giudizio per un’ipotesi di peculato commesso in concorso con altri.L’iniziativa intende, tra l’altro, consentire all’imputata - che ha già rifiutato di difendersi disertando l’interrogatorio dinanzi all’Autorità giudiziaria italiana, richiesto in via rogatoriale dal Promotore di Giustizia – di partecipare al processo in Vaticano, libera dalla pendenza di misura cautelare nei suoi confronti.

Quella sopra riportata è la nota del Promotore di Giustizia del Vaticano pubblicata oggi dalla Sala stampa vaticana in cui la Santa sede spiega così il motivo per cui abbia rinunciato alla richiesta di estradizione di Cecilia Marogna, sulla quale questo lunedì avrebbe dovuto pronunciarsi il tribunale di Milano.