Marco Predolin, popolare conduttore televisivo, ha deciso di abbandonare la televisione perché non si riconosce più in uno strumento pieno di banalità e volgarità. Durante la sua partecipazione a L'Isola dei Famosi, ha subito uno sballo dei valori ematici, a causa del digiuno prolungato. Siamo arrivati a un punto in cui, pur di intrattenere un pubblico acefalo, si arriva a mettere a rischio la propria salute.

Sono anni, ormai, che la televisione italiana ci propina la solita miscela di spazzatura quotidiana. Una pattumiera piena di programmi inutili e diseducativi. Tra film violenti, talke show senza capo né coda, programmi di intrattenimento che non hanno nulla da insegnare se non veicolare il messaggio che basta apparire in un Grande Fratello per diventare una celebrità.

Il Financial Times ultimamente ha pubblicato un articolo molto severo contro la televisione italiana, definendola grossolana, banale e poco originale. C'è stata una levata di scudi da parte di quanti hanno difeso l'indifendibile, senza che nessuno di loro si faccia un'autocritica per capire dove sbagliano e perché sempre più italiani spengano il tubo catodico per dedicarsi ad altro.

Se la televisione italiana peggiora anno dopo anno è perché la concorrenza è diventata serrata, soffocante, opprimente, promuovendo una corsa allo share che non si basa più sulla qualità, ma sulla quantità. Di conseguenza nascono programmi sempre più vuoti e superficiali, banali nella forma e nei contenuti, come una gara a chi getta più immondizia in faccia ai telespettatori.

Ecco perché i casting non si fanno prima del programma, ma diventano il programma stesso e vanno a infoltire la schiera dei disperati senz'arte né parte giudicati da saputelli riciclati e guardati stancamente da un pubblico sempre più annoiato. Si finisce allora per rifugiarsi sui social network, lasciando che un televisore diventi uno sgabello buono solo per fare i conti.