Gabry Venus, dj producer italiano da tempo conosciuto in tutto il mondo per la sua house, è decisamente attivo in questo periodo.

Dopo un weekend di Carnevale unico, nella meravigliosa cornice del Moritzino in Alta Badia, insieme a Gregor Salto e Thomas Dorsi, si torna alla radio. Anzi alle radio…. Perché oltre alla presenza quotidiana nel pomeriggio di Radio Globo (emittente di riferimento in Lazio e non soli) con Jackpot, il programma in cui si possono vincere 1000 euro tutti i giorni, il mese di marzo 2022 è pieno di appuntamenti radiofonici per l'artista romano.

Los40 Dance in Spagna, SLAM! in Olanda, Radio Ibiza in Italia, House Club Set nel circuito internazionale, sono alcune delle emittenti in cui è possibile ascoltare l'inconfondibile mood House del suo FlyingDJ Radio Show!

Ed a proposito di ritorni, dopo un'assenza di oltre un anno, Gabry Venus torna anche sulla produzione, con due release importanti: una proprio insieme a Thomas Dorsi: "Escape Your Mind" su Whore House, la label degli Hoxton Whores. L'altra è "On You" sull'olandese PM, che aveva già licenziato la sua "El Bandolero" da Sosumi. Entrambe in arrivo per il mese di marzo 2022.

"Non è stato facile ritrovare il mood giusto per dedicarsi alla produzione ed alla creatività in un momento così difficile", spiega Gabry Venus. "Ma la voglia c'è, la speranza pure. E questo, oltre ad essere passione, è del resto il nostro mestiere. E visto che siamo una categoria giudicata spesso superflua e trascurabile, abbiamo solo noi stessi per reagire, qualsiasi cosa succeda! Lo grido a tutti i colleghi: Daje tuttaaa!"



Chi è Gabry Venus

Gabry Venus inizia la sua carriera musicale lavorando come programmatore nello studio di Victor Simonelli, fondando poi la Movin' Records, con la quale ha prodotto dischi suonati da Djs storici come Seb Fontaine (BBC Radio 1), Boris D'lugosh, Dave Mothersole (Kiss Fm), John Digweed (Kiss 100) e molti altri.



Le sue recenti produzioni House stanno riscuotendo grande supporto da Top Djs di tutto il mondo: David Guetta, Tiesto, Don Diablo, Ummet Ozcan, EDX, Kryder, Benny Benassi, Thomas Gold, Dada Life, Lost Frequencies, Lucas & Steve, Daddy's Groove, David Penn, The Him, Antonio Giacca & Clint Maximus e molti altri.

Le ultime uscite sono su label di riferimento nel panorama House mondiale, quali Hexagon/ Spinnin', Sosumi, Ocean Trax, EGO, Sirup, PM, WhoreHouse, Cube Recordings e Vamos Music, incluse nella DMC Buzz Chart, suonate in Radio Shows in tutto il mondo, nei più grandi MainStage come il Tomorrowland ed entrando spesso nelle Top 10 di Beatport, Traxsource ed Apple Music.

Il suo "FlyingDJ" RadioShow va in onda in diverse emittenti in FM, quali House Club Set, Radio 105, Slam!, Radio Ibiza, Maxima FM, Loca FM, Piter Pan, One Dance ed altre. A livello Club, Gabry ha suonato all'Hard Rock di Ibiza, al Tipic di Formentera ed al Privilege al fianco di EDX, Nora En Pure e Antonio Giacca. Nel party Sosumi di Kryder nella Miami Music Week, all'ADE di Amsterdam, in India in un un tour di una settimana ed a Roma in molti locali di riferimento come il Room 26, lo Shilling, Il Planet, lo Chalet nel Bosco, il V Lounge, ed a Milano al "Fidelio" The Club in onda su Radio 105. Nel 2020, per la terza volta, Gabry è tra i candidati agli Italian Dance Music Awards come "Miglior House DJ/Producer", dopo essersi classificato terzo e secondo nelle ultime due edizioni.



Gabry Venus - "On You" su Spotify

open.spotify.com/album/1OHmHD79lQ8xOLjXWcYRoa?si=cC7oBQKnQTSWNohdMtohHQ