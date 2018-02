Fabbrica di Pedavena Lago di Levico (TN): San Valentino, Notte dei Single, Non Plus Ultra Band, Ignorant Party… il divertimento in Trentino è di casa qui

Per San Valentino, il 14 febbraio, alla Fabbrica di Pedavena Levico Terme è in programma una cena musicale con i mitici Mg Project, che intratterranno gli ospiti di Fabbrica di Pedavena Lago di Levico (TN) con una selezione musicale dedicata al sentimento più bello, l'amore. Ovviamente dopo cena e dopo la musica l'idea giusta è chiudere in bellezza la serata in una delle romantiche stanze del B612 Hotel. I prezzi sono davvero invitanti: Camera Standard: € 50,00, Camera Superior: € 60,00, Junior Suite: € 80,00... sempre una bottiglia di Altemasi. La disponibilità delle stanze è limitata, per cui l'idea giusta è affrettarsi.

In programma per il 15 febbraio "C'è Posta per te", una scatenata Notte dei Single! I bellissimi postini della Fabbrica faranno la spola da un tavolo all'altro per portare i messaggi degli ospiti del locale: dichiarazioni, biglietti o... inviti alla persona che vi ha fatto battere il cuore. Ad Ogni tavolo verrà assegnato un numero e sarà possibile scriversi a vicenda in totale anonimato... e se Cupido scoccherà la sua freccia, significa che qualcuno avrà trovato sua anima gemella!

Venerdì 16 febbraio invece per Fabbrica Live sul palco van la Non Plus Ultra Band. Da dieci anni fanno ballare i locali e le piazze più cool d'Italia con il loro sound dance: due voci femminili, tre musicisti cantanti, per uno show che non permette a nessuno di stare fermo

Sabato 17 febbraio per Fabbrica by Night, il turno di notte del divertimento in console arrivano Des3ett al mixer e Gero The voice, che in Trentino sono conosciuti per la loro straripante energia. Anzi, il primo è considerato addirittura un prodigio, il secondo sa dare la carica a chiunque.

Già in programma un party da non perdere per chi vuol divertirsi parecchio per il 2 marzo 2018: è Ignorant Party Navi Edition. Il meglio della peggiore musica dagli anni '90 ad oggi, quella che fa saltare e mette il sorriso. Gigi D'Agostino, Eiffel 65, Gabry Ponte, Prezioso, il Pagante... e tanti altri successi mixati dal "King" della Diego Esse Dj. Alla voce, ad importunare tutti, c'è Mattia Arcidiacono... Braccialetti Starlight in omaggio per tutti.



Fabbrica di Pedavena - Levico Terme (TN)

Via Traversa Lido, 4 - 38056 - Levico Terme

Tel. 0461700366

https://www.facebook.com/fabbricalevico/

B612 Hotel

http://www.b612hotel.it/ita

Tel 04611533035

Fabbrica di Pedavena Lago di Levico è birreria italiana, ristorante e pizzeria. Piatti tipici della cucina trentina, hamburger gourmet, le mitiche costine, i galletti allo spiedo, pizze con ingredienti di qualità e naturalmente tanta birra italiana Dolomiti e Pedavena. E dopo le ore 22 inizia il divertimento in Birreria: mercoledì reggaeton; giovedì già dalle 18 l'evento è Dopolavoro, l'aperitivo della Fabbrica; venerdì live music e poi dj set; sabato dj set fino alle 2 del mattino. Fabbrica di Pedavena Lago di Levico è il luogo ideale per famiglie, amici, gruppi numerosi per addii al celibato e nubilato. Ogni sera ingresso sempre libero riservato ai maggiorenni con consumazione facoltativa.