L’interesse sulla scomparsa di Emanuela Orlandi è tornato di moda dopo che il Parlamento Italiano ha aperto una Commissione d’Inchiesta per cercare di far luce su uno dei case cold più intricati della storia italiana. Un mistero che sta generando una confusione a Palazzo Mancuto, con audizioni di conoscenti e giornalisti che dicono e si contraddicono, affermano e poi smentiscono, forniscono versioni contrastanti.

Per quanto intorno al dramma di questa ragazza di quasi sedici anni, figlia di un funzionario della Santa Sede, si continui a sapere poco o nulla, l’unica cosa che pare abbia messo d’accordo parecchi addetti ai lavori è che Emanuela Orlandi, la sera del 22 giugno 1983, non fu rapita né dai terroristi turchi, né dai servizi segreti bulgari, né dai criminali romani, né dai reclutatori di minorenni da destinare agli harem di prelati praticoni o ai film porno, ma scomparve, come purtroppo spariscono centinaia di adolescenti ogni anno in Italia senza che finiscono sulle prime pagine dei giornali solo perché non abitano in Vaticano, ma abitano a Sondrio, a Bergamo, a Vicenza o nelle periferie romane.

La soluzione del mistero Orlandi ruota intorno a un particolare fondamentale per risolvere il caso. Se escludiamo il rapimento e un allontanamento volontario, allora l’unica spiegazione che resta è che Emanuela Orlandi, dopo essere uscita da una scuola di musica, dovette seguire qualcuno che conosceva bene e di cui si fidava. Come del resto avevano intuito anche gli investigatori della prima ora che esclusero un sequestro a scopo di riscatto, viste le condizioni economiche della famiglia Orlandi non certo floride, ma ritennero più probabile che la ragazza fosse stata convinta a non tornare a casa dopo un incontro con un conoscente o un amico occasionale. Un incontro purtroppo finito tragicamente, molto probabilmente con uno stupro o un tentato stupro, con tanto di delitto e occultamento di cadavere.

Del resto, chiunque non sia stato suggestionato da racconti basati su un fantomatico rapimento che sicuramente fa vendere di più di un delitto sessuale da parte di un maniaco isolato, si sarà reso conto che il caso Orlandi è stato l’unico caso della storia italiana in cui i presunti rapitori non fornirono mai una prova che la ragazza fosse viva e si trovasse nelle loro mani, cosa che è alla base di qualsiasi ricatto politico o economico che sia. Fornirono solo generici indizi, come fotocopie di documenti della giovane e cassette audio con registrazioni dubbie. Nessuno dei presunti rapitori che nella maggior parte dei casi si rivelarono semplici mitomani fornì la prova principe: Emanuela seduta su una sedia con un giornale in mano. Il che taglia la testa al toro, perché nessun rapitore avrebbe rinunciato a una simile “arma”. Con la foto di una quindicenne spaventata, i rapitori avrebbero potuto ottenere qualsiasi cosa e influenzare la pubblica opinione. Se hai l’ostaggio mandi la foto non mandi fotocopie di documenti o notizie sui gusti alimentari di Emanuela.

Questo particolare dimostra non solo che il rapimento è solo una leggenda metropolitana, ma che tutto il campionario di depistaggi che seguirono la scomparsa della studentessa di musica erano un polverone alzato da quanti, approfittando che la ragazza fosse cittadina vaticana, strumentalizzarono la sua scomparsa in un contesto di guerra fredda, facendo ricadere la colpa sui bulgari e quindi sul comunismo sovietico. Una strumentalizzazione che ha finito per oscurare la pista più comune quando scompare un’adolescente: un delitto dopo una violenza, con fondate possibilità che la vittima conoscesse il suo aggressore, come spesso raccontato le cronache nere secondo cui nella maggior parte dei casi di violenza su una ragazza il colpevole è quasi sempre un conoscente della vittima. Un destino che dovette purtroppo accomunare anche Emanuela Orlandi e che pare abbia convinto anche la Procura di Roma, ma non i membri della Commissione Parlamentare che dopo quasi un anno di indagini si trovano ancora in alto mare, ascoltando testimonianze che finora non hanno portato a nulla di concreto, se non creare l'ennesimo marasma intorno a una vicenda che somiglia sempre di più a una tempesta in un bicchier d’acqua.