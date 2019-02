Amazon Echo Show arriva in Italia: uno speaker smart con Alexa ed un grande display

Amazon ha lanciato da qualche anno sul mercato gli speaker smart della famiglia Echo, ma in Italia hanno inizato ad esser venduti ufficialmente solo da pochi mesi, a causa del fatto che in precedenza la lingua italiana non era supportata.

Inizialmente sono arrivati gli speaker smart Echo ed Echo Dot, poi è arrivato l'Echo Spot. Qualche settimana dopo è stato il turno dell'Echo Input (che però non è uno speaker). Adesso è il turno dell'Echo Show.

L'Echo Spot è stato il primo dispositivo della famiglia Echo provvisto di display ad arrivare in Italia... l'Echo Show ha però un display abbastanza grande che può essere utilizzato per sfruttare al meglio le varie funzionalità offerte dal prodotto.

Il dispositivo è provvisto di uno schermo HD da 10 pollici, una fotocamera da 5 MP, un potente audio Dolby e un hub integrato per gestire i dispositivi per Casa Intelligente.

Disponibile in pre-ordine a 229,99 €, i pprimi dispositivi saranno consegnati a partire dal 27 febbraio.

Così lo descrive Jorrit Van der Meulen, vice presidente di Amazon Devices International: «Alexa è partita brillantemente in Italia. Iclienti la amano, è sempre più intelligente e ogni giorno diventa un po’ più italiana. Con Echo Show oggi miglioriamo ulteriormente l’esperienza di Alexa in Italia.

Il nuovo dispositivo combina tutto ciò che i clienti amano di Alexa con la possibilità di visualizzare i contenuti su un bellissimo schermo da 10 pollici.

È possibile guardare le ultime notizie, fare una videochiamata con Alexa, guardare chi c’è alla porta di ingresso effettuando chiamate bidirezionali attraverso il citofono, divertirsi con le Skill che offrono contenuti visivi come Sky TG24, GialloZafferano, SuperGuida TV, MYmovies.it, Clem Quiz, 3Bmeteo e molto altro. Basta chiedere.»