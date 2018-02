Movimento Idea Sociale, Falché: "Nasce a Caserta, il movimento giovanile "Gioventù Sociale Italiana"

Caserta. Politica e giovani, a Caserta nasce il Movimento Giovanile "Gioventù Sociale Italiana".

"L'obiettivo del movimento è favorire la partecipazione dei giovani alle scelte che li riguardano da vicino, come dichiarato dal suo ideatore il segretario provinciale di Caserta, Luigi Falché: "Avvicinare i giovani alla politica, far emergere un nuovo punto di vista – ha esordito Falché – il punto di vista dei giovani, è lo scopo principale dell'iniziativa. La strada da intraprendere per raggiungere l'obiettivo passa attraverso una serie di iniziative che devono aprirci al territorio. E' infatti nostra intenzione – ha aggiunto – organizzare convegni e dibattiti per avere importanti momenti di incontro e di confronto su tematiche che spazieranno in lungo e in largo, dai problemi dei giovani e quelli del paese. Oggi – ha continuato – il dato importante è che a Caserta e in Campania nasce un grande gruppo di giovani, formato da studenti e non che vogliono diventare protagonisti della vita pubblica. Vogliamo superare certi pregiudizi che in passato hanno tenuto i giovani lontano dalla politica. Per migliorare la vivibilità incalzeremo i chi governa Città, provincia e regione, su tematiche come la legalità, la trasparenza amministrativa, con lo scopo di rendere tutti partecipi della vita sociale, politica e culturale del nostro paese. Il gruppo – ha chiosato – è aperto a quanti vogliono proporre le loro idee o iniziative, purché rivolta con disinteresse all'intera comunità". "A breve, ha concluso Falché. comunicheremo i nomi del consiglio direttivo del Movimento".