GuidoMaggi lancia la nuova luxury line: borse e zaini giacche in pelle esotica e pelletteria

Pezzi unici ed esclusivi realizzati in pelle di coccodrillo Hermès e pregiato pellame in piracucu. Capi d’abbigliamento e accessori realizzati a mano da maestri artigiani, personalizzabili e sofisticati, per chi fa dell’eleganza uno stile di vita irrinunciabile



GuidoMaggi, il marchio italiano leader nella produzione e vendita di scarpe con rialzo, fatte a mano con materiali di altissima qualità, lancia la sua nuova collezione di borse e zaini, giacche in pelle esotica e pelletteria. Come le calzature, di tendenza e dal design innovativo, anche la luxury line firmata GuidoMaggi, si caratterizza per essere esclusiva e sempre cool. L’essenza dell’eleganza, frutto della lavorazione artigianale made in Italy e dell’innovazione tecnologica, combinata a fine leather come pelle di coccodrillo Hermès, tra le più raffinate e ricercate per resistenza e piacevolezza al tatto, e il pregiato pellame in piracucu, molto apprezzata per la peculiare colorazione delle sue scaglie. Pezzi unici e personalizzabili, declinati nelle colorazioni moda più trendy del momento, realizzati con cura e passione dai grandi artigiani GuidoMaggi. Attrazioni fatali per gli amanti del vero lusso.

La nuova luxury line GuidoMaggi propone creazioni esclusive, capaci di regalare un’esperienza sensoriale unica nel suo genere. Questo grazie all’impiego di pelli esotiche pregiatissime che trasformano ogni pezzo in un capolavoro di stile. L’azienda leccese è la sola a poter assicurare la garanzia di un prodotto che non ha eguali, lavorato e cucito a mano in Italia, impiegando pellami nobilissimi. La rarissima pelle in Piracucu, pesce tipico del Rio delle Amazzoni, da sempre sinonimo di una classe e di un’eleganza particolarmente ricercata, è nota per la conformazione delle scaglie, ampie e dalla colorazione cangiante e si sposa perfettamente al design made in Italy delle creazioni GuidoMaggi. Il coccodrillo di Hermès, l’emblema stesso del lusso, ormai consolidato nel panorama dell’alta moda, trasforma le borse e gli zaini GuidoMaggi in status symbol dell’uomo contemporaneo.

L’iconico zaino Black Diamond, la lussuosa borsa ventiquattrore Red Erik, entrambi in pelle di coccodrillo Hermès, sono creazioni così sofisticate e dal design accattivante da essere letteralmente irresistibili. La fattura artigianale, la cura dei particolari, le rifiniture in oro e l’impiego di pelli esotiche pregiatissime trasformano ogni creazione in emozione pura.

Così, anche il giubbotto da motociclista, reinterpretato nel modello Bill, diventa un unicum senza rivali: must have in pelle di alligatore Hermès che si indossa come un prezioso gioiello d’alta moda.

“La nuova linea di giacche e giubbini in pelle esotica, coccodrillo di Hermès e piracucu, le borse e gli zaini, ma anche gli accessori aprono un nuovo capitolo nella storia della GuidoMaggi – ha detto Emanuele Briganti, Ceo del brand leccese – GuidoMaggi è l’unica grande azienda in Italia a saper coniugare la cura nei dettagli, la passione e il tailoring d’alta moda trasformando pellami pregiati in creazioni uniche ed esclusive, capaci di regalare emozioni a che le indossa”.