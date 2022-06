Il meteo aveva annunciato brutto tempo... e così è stato. Ma neanche la pioggia ha limitato l'afflusso in massa della cittadinanza alla festa di questa nuova, grande realtà legata al mondo del marketing e della comunicazione, prima agenzia di pubbliche relazioni con comparto editoriale integrato. Secondo la Polizia locale si è trattato di più di mille persone che sono affluite negli spazi alle- stiti di fronte alla sede di DigitalVip - guidata dal giovane e dinamico Kevin Ponticello, supportato da alcuni collaboratori di pregio come Claudia Frasiloaia e Matteo Tisato- situata in via Castellana ed ispirata dalla fantasia imprenditoriale di Giovanni "Giomax Ponti" Ponticello.



Un grande gazebo, allestito velocemente nella mattinata, ha permesso alla cittadinanza di brindare insieme allo staff dell'agenzia, godendo di molte prelibatezza gastronomiche offerte gratuitamente, comprese due scenografiche fontane di cioccolato liquido di grande effetto grazie a Udy Cagnetta. Vini locali d'eccellenza e raffinati finger-food hanno allietato i presenti, mentre molti personaggi del cinema, della musica e della televisione - invitati per l'occasione - hanno incontrato i fan per selfie e autografi di rito. Una "stellare" Valeria Marini in splendida forma, il celebre volto sportivo Rai Amedeo Goria, tre assi della risata sul piccolo e grande schermo come Massimo Boldi, Enzo Salvi e Max Cavallari dei Fichi d'India, i volti Mediaset di Francesco Nozzolino (che collabora anche al quotidiano digitale Tyoun Magazine di recente realizzazione, emanazione diretta della attività di DigitalVip), le due Iene di Italia 1 Nicolò De Devitiis e Veronica Ruggeri, l'influencer social Alice De Bortoli (ex partecipante al reality Rai Il Collegio), il musicista e produttore Roby Boribel- lo dei Los Locos (vincitore in carriera di tre dischi di platino), l'imprenditore e influencer veneto Nicola Brugiolo, i giovani e talentuosi cantautori Soniko (con un nuovo singolo scritto dal dj Andrea Damante), Matilde Rosati (prodotta dal premio Oscar Marco Falagiani) e Silvia Pirani. Naturalmente presente al gran completo la redazione di Tyoun Magazine (www.tyounmagazine.it) capitanata dall'esperto direttore di periodici Luca Arnaù e dal suo vice storico Luca Varani.



La giornata si è conclusa con un'esclusiva cena di gala presso il ristorante Locanda Casanova di Bassano del Grappa (VI), con la partecipazione dei personaggi sopracitati al gran completo e di esponenti dell'imprenditoria locale e degli sponsor di questa entusiasmante giornata, che hanno potuto apprezzare anche alcuni estemporanei show da parte di alcuni invitati vip. Il temporale ha impedito solo lo show pirotecnico previsto per il finale... rimandato alla prossima festa, per celebrare i futuri successi dell'agenzia DigitalVip!