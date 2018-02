"Marcia per Angelo": il 10 febbraio ad Acciaroli per chiedere verità e giustizia

La Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore promuove ed organizza per sabato 10 febbraio alle ore 14.30 ad Acciaroli l'iniziativa "Per Angelo. Conoscere la verità per tornare a credere nella giustizia", una marcia per continuare a chiedere verità e giustizia, perché le indagini sull'omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica trucidato con nove colpi di pistola il 5 settembre 2010, non siano archiviate e perché lo Stato non rinunci a cercare chi ha ucciso lo Stato.