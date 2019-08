Coutinho dal Barcellona approda al Bayern in prestito con diritto di riscatto

Prestito con diritto di riscatto. Questa la formula con cui il Bayern Monaco si è assicurato dal Barcellona il tesseramento del 27enne attaccante Philippe Coutinho per la prossima stagione.

In pratica, il Bayern per quest'anno, si limiterà a pagare lo stipendio di Coutinho, pari a 8,5 milioni di euro. Nel caso poi alla fine della stagione voglia formalizzarne l'acquisto, allora dovrà dare al Barcellona 120 milioni di euro.

Queste le parole di Coutinho: "Per me, questo trasferimento rappresenta una nuova sfida, in un nuovo Paese, in uno dei migliori club europei. Non vedo l'ora di iniziare. Ho grandi obiettivi, come il Bayern, e sono sicuro di poterli raggiungere insieme ai miei compagni di squadra".

Queste le parole dell'amministratore delegato del Bayern, Karl-Heinz Rummenigge: "Abbiamo lavorato sul trasferimento di Philippe Coutinho da un po' di tempo e siamo molto felici di averlo potuto portare a termine. Ringraziamo il Barcellona per aver accettato l'offerta. Philippe contribuirà a rafforzare la nostra linea offensiva con la sua creatività e la sua tecnica".

Coutinho è approdato al Barcellona nel gennaio 2018, via Liverpool, con i catalani che hanno pagato alla squadra inglese ben 142 milioni di sterline.

Il suo "score" con i blaugrana è stato di 21 gol in 76 presenze. Il nome di Coutinho era stato associato al Tottenham, all'Arsenal e al PSG, come contropartita (insieme a 100 milioni di euro) per il ritorno di Neymar al Barcellona.