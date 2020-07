Non si ferma la marcia del laboratorio di idee weStart che continua a ricercare talenti siciliani, per generare assieme a loro un processo di Rivoluzione Digitale e Tecnologica. Questa volta è tempo di costruire mattone dopo mattone in “Modalità Smart”, e il gruppo weStart intende farlo con gli imprenditori del settore immobiliare e delle costruzioni.

Dopo l’esperienza progettuale sull’economia circolare con il riutilizzo degli pneumatici per produrre anche gommino per il manto stradale siciliano ormai devastato, infatti, è tempo di parlare di abitazioni, costruzioni commerciali, lavori infrastrutturali, creando una base di integrazione e collegamento con un sistema innovativo dal punto di vista digitale.

Grazie all’attenzione delle esigenze del mercato ed in particolare alla determinazione di Roberta Fertitta, giovane imprenditrice attiva sul territorio siciliano da molti anni, che con molto entusiasmo ha condiviso le idee del gruppo weStart, sta nascendo quindi l’interesse degli imprenditori del comparto costruttivo, di innovare i processi aziendali, con il supporto di appositi strumenti tecnologici e digitali.

Questo consentirà un cambio di marcia del settore immobiliare ed edile, sempre oggetto di rallentamenti burocratici da una parte e dall’altra, sia nell’ambito privato sia in quello pubblico.

Burocrazia 4.0 e Start Building sono le iniziative di weStart, che insieme a Roberta e agli imprenditori interessati, porteranno avanti nei prossimi mesi, con la collaborazione di professionisti nel campo edile, tecnologico, digitale ed innovativo.

Tra tali figure professionali figura Dario Donato della società di engineering Spatialconnections, con esperienza internazionale in Arabia Saudita, Oman ed in Nigeria insieme a Manfredi Mercadante, membro di weStart.

Dario Donato, ingegnere, nonché architetto nel settore design ha maturato esperienze lavorative molto significative in Oman ed in Spagna, dove si è occupato di formazione nel campo tecnologico e sull’edilizia. L’attività di Dario Donato continua, attualmente, con la progettazione di nuovi strumenti innovativi che possano legare costruzioni, design e soluzioni tecnologiche.

Un’altra figura professionale degna di nota è Riccardo Proetto di EDUCTT, che oltre ad essere un Digital Manager ha sviluppato negli U.S.A. un sistema di certificazione blockchain, che permetterà ai costruttori da una parte e le amministrazioni e le banche dall’altra parte, di poter velocizzare i processi amministrativi e bancari, avendo una chiara percezione di chi si ha di fronte grazie ad un supporto digitale e tecnologico, che consentirà la tracciabilità dei sistemi di costruzioni, nonché la valutazione dell’affidabilità e della solvibilità di una determinata azienda.

Per weStart è una grande scommessa, perché il settore edilizio-immobiliare è una grande risorsa della regione Sicilia, dove l’associazione di categoria che racchiude il comparto: ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili), è sempre attenta a nuovi sistemi di efficientamento aziendale.

Per questo motivo weStart ha in programma, insieme all’azienda di Roberta Fertitta, di coinvolgere l’associazione ANCE e a sviluppare un tavolo tecnico a cui parteciperanno i professionisti che si occupano di tecnologia nel settore delle costruzioni, che potranno così contribuire al proseguimento del percorso rivoluzionario e tecnologico intrapreso dal team di professionisti siciliani.

WeStart (weSicilian Talents A Real Transformation)