di Vincenzo Petrosino Oncologo Chirurgo. Salerno - L’ambiente è stato per anni un buon cavallo che troppi “asini” (non competenti in materia) hanno cavalcato e cavalcano, senza conoscere di cosa si sta realmente parlando.

Spesso chi cavalca i temi ambientali non conosce davvero di cosa parli, si tratta di improvvisati politici, di ragionieri di paese, di commercianti o “imprenditori”… che spesso mancano dei titoli per parlare di temi del genere.

L’ambiente e la salute della popolazione, i cambiamenti climatici e i salti di specie dei virus, il consumo di suolo, sono facce della stessa medaglia che avrebbero la necessità di essere studiate da chi magari , facendosi forte di una coalizione, crede che cavalcando alcuni temi possa poi fare breccia nel consenso dei voti.

Dopo anni che mi sono dedicato alla ricerca del rapporto tra patologie e inquinamento ambientale e dopo la pubblicazione di alcune ricerche, non esprimo mai una mia opinione, ma solo “un mio autorevole parere " contestabile da pari grado e nelle sedi opportune con i mezzi opportuni della scienza.

Fatta questa premessa , non posso che sorridere, in quanto la storia insegna che per quanto la scienza cerchi di raccontare alla Politica la verità, quest’ultima da una parte cavalca e dall’altra prende tempo o peggio .

Ecco quindi le varie catastrofi Italiane irrisolte e incancrenite: Ilva - Sarroch - Basilicata - Terra dei fuochi - Gela - Pfas - Brescia le tante contraddizioni come per gli aeroporto di Firenze e Pontecagnano e tanto altro fino a giungere e piccole catastrofi come quella del Fiume Sarno e dell’agrimonda e per ultimo anche in parte delle Fonderie Pisano.

La realtà che dovrebbe essere sotto gli occhi di tutti è che in pre-campagna elettorale, come ad esempio qui in Regione Campania, ogni bravo politico inserisce nel suo discorso o nel suo trafiletto giornalistico qualcosa di "green" ed ecco che il governatore inizia a raccontare che le Fonderie Pisano inquinano e bisogna chiuderle, ma in questi anni non ha mai smentito questo e neppure ha mai raccontato che anche l’aeroporto che vuole costruire a Pontecagnano inquina molto di più delle fonderie.

Tra l’altro neppure il neo futuro candidato Lanzara sembra indenne da queste cavalcate e si professa "green" e paladino dell'ambiente ma magnifica l’aeroporto senza raccontare o meglio forse conoscere quale rischio e quale grave attentato alla salute umana futura stia sostenendo. Eppure credo di averlo scritto bene e chiaro in passato.

Tralascio poi sorridendo i progetti per litoranea e mare... non so chi è pronto a dare ancora credito dopo lo scempio che è sotto gli occhi di tutti della fascia costiera di Pontecagnano.

La destra... l'ampia coalizione? Il caro Ernesto Sica che ritorna... che dire... Sono lontano da queste cose ma conosco gli attori e i vari percorsi trentennali. Troppe promesse fatte con logica politica e non per il bene comune...non sono idealista ma coerente e credo che la gente debba avere davvero la sua parte, debba poter finalmente toccare con mano i libri dei sogni descritti durante le elezioni.

Purtroppo come ho sempre sostenuto in diverse interviste è sempre e solo questione di cultura e livelli.

Nella scienza esistono le competenze e i livelli , nella Politica invece esistono solo sordi della scienza e cavalieri senza cavallo, i livelli bisogna andare a "cercare".

Tra l’altro è troppo facile per chi detiene il potere dei media influire sulla gente.

Spesso la stessa gente non si documenta e magari applaude alla promessa " dei famosi posti di lavoro " anch'essi omni presenti nelle campagne elettorali.

Il politico non è "un tuttologo" che spesso nasconde grosse lacune e dovrebbe come ho sempre scritto circondarsi di competenti e non di "uomini di partito". Servono spesso i saggi consigli ma "competenti" e spesso secondo scienza.

Ho ascoltato e devo verificare che anche il caro Fico del Movimento 5 stelle sembra raccontare che bisogna abbattere ogni forma di inquinamento, ma … a questo punto dovrebbe telefonare al suo amico e compare Cammarano in Regione e farsi spiegare perché sono contro le fonderie Pisano e a favore dell’aeroporto.

Troppe parole a volte non vengono lette e non giungono al cuore. Sottolineo solo una cosa , la mia non è un'opinione , ma solo un autorevole parere di scienza su cose che ho studiato, sulle quali posso parlare grazie ai titoli che lo stato italiano mi ha concesso e quindi ben lontano dalle sagre paesane o dai sorrisi dei pizzaioli e ragionieri spesso improvvisati politici.

Cerchiamo di essere coerenti e seri, cerchiamo di studiare le cose e non dare alla stampa chiacchiere, gli stessi giornalisti abbiano il buon senso di documentarsi su tante cose e non pensare che il progresso o presunto tale sia solo economia e lavoro. Purtroppo la nostra terra come abbiamo scritto non può più riparare le tante e troppe imbecillità umane.

"In effetti, la terra e l'ambiente in cui viviamo sono come un proprietà multiproprietà, quindi abbiamo l'obbligo morale di lasciarlo pulito – dopo averlo "usato" – per le generazioni future" . Petrosino et Al. Cancer &Science U.S.A



