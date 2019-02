Massimo Boldi, Stefano Sala e Gaty scelgono le scarpe GuidoMaggi per l’opening party del Festival di Sanremo

Il brand di calzature rialzanti, da sempre mix di confort ed eleganza, ha sponsorizzato l’esclusiva festa inaugurale della kermesse canora: serata all’insegna di stile e glamour.



Grande serata al Victory Morgana Bay di Sanremo dove martedì scorso si è svolto l’opening party per salutare l’inizio dell’edizione 2019 del Festival della canzone italiana. Un parterre ricco di vip, musica e comicità. Una serata all'insegna del glamour e dell'eleganza dove i principali protagonisti sono stati i volti più noti del mondo dello spettacolo, dello sport, del giornalismo e dell’imprenditoria. Sponsor della festa GuidoMaggi, scarpe da uomo di alta qualità, con rialzo invisibile e dal design sempre di tendenza. Il corner del brand leccese, a conferma del successo internazionale che sta riscuotendo, ha attirato l’attenzione dei tanti ospiti presenti. Emanuele Briganti, ex modello e CEO GuidoMaggi ha consegnato personalmente le scarpe ai vip che, per l’occasione, hanno scelto di indossare le calzature rialzanti dell’affermato marchio italiano, da sempre un prodotto qualitativamente superiore, realizzato in Italia.

Guest star dell’evento Massimo Boldi, attore, produttore cinematografico e icona del cinema italiano. Reduce dal successo al botteghino dell'ultimo cinepanettone con il ritrovato Christian De Sica, Amici come prima, il comico lombardo ha animato con la sua simpatia l’opening party della settimana sanremese. Boldi ha scelto la nuova francesina rialzante GuidoMaggi, fatta a mano, con tomaia in pelle di vitello color testa di moro e suola in vero cuoio. Una calzatura dalle linee essenziali e dallo stile elegante in grado di aumentare complessivamente la statura dai 6 agli 8 centimetri. Un outfit che ha reso l’artista lombardo campione di eleganza oltre che di comicità.

A calzare le scarpe GuidoMaggi anche altri ospiti importanti della serata. Stefano Sala, il modello più amato dalle donne italiane e star di Instagram, ha optato per il modello Dublin, anfibio con tomaia in pelle di vitello lucida bordeaux e nera, fodera interna in morbida pelle di capretto, sottopiede e soletto in vero cuoio italiano, lacci in cotone cerato e suola in gomma super leggera lavorata artigianalmente, con antiscivolo. Una scelta di successo che ha condiviso con un altro protagonista dell’evento: Gaty vocalist. L’artista manduriano ha animato la notte dell’opening sanremese con ai piedi l’anfibio Dublin GuidoMaggi. Una calzatura di tendenza, dal design deciso, in un giusto mix di confort ed eleganza. Fatta a mano in Italia da maestri artigiani, è l’ideale per gli amanti della notte che non rinunciano mai a un look elegante e trendy.

GuidoMaggi, in occasione dei 100 anni del marchio, si conferma brand internazionale di scarpe con rialzo made in Italy. Calzature uniche che da sempre, in totale discrezione, regalano centimetri in più di altezza, sempre all’insegna del confort e dello stile, realizzate su misura per rispondere al meglio alle esigenze dell’uomo contemporaneo.