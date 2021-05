Dopo gli ottimi risultati conseguiti di VOODOO - I Believe, ecco un'altra bomba da dancefloor pronta per i club internazionali prodotta dall'italiana Jackpot Records, la label di Davide Svezza e Sandro Bani. E' "Kitt", realizzata dall'italiano Gabriele Castello, classe 1996, al mixer e in studio semplicemente Garka. Fa il dj dal lontano 2011, mentre il debutto come produttore è arrivato recentemente, nel 2020, con "Babylonia", uscita su Syrup. Proprio la traccia "Babylonia" è stata supportata da tanti dj in giro per il mondo.

E il nuovo singolo, "Kitt"? Com'è? E' una traccia decisamente forte. La linea di basso è sinuosa, non dà scampo, mentre si sente una voce femminile decisamente ipnotica che in inglese ripete qualcosa come "Hai due piedi, alzati a balla".

Non è l'unica uscita di qualità per Jackpot Records a maggio 2021, ma è ancora troppo presto per parlare di ciò che arriverà in futuro. Meglio concentrarsi su "Kitt", che di energia e ritmo ne ha dentro un bel po'.

https://www.instagram.com/jackpotrecordsofficial/

Garka sui social

IG: https://www.instagram.com/garka_x/

FB: https://www.facebook.com/GarkaMusic

SPO: https://open.spotify.com/artist/1D9RLnCnybDXKVqcJCFt2B