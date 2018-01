Italia agli italiani: chi siamo

ITALIA AGLI ITALIANI è il mobilitarsi della parte sana del popolo italiano che non si rassegna a sparire dalla storia, a venire omogeneizzato in un mondo globalizzato e senza identità, è un fronte di lotta per il nostro destino e per il nostro futuro, è battaglia totale: popolare, militante, sociale, culturale, religiosa, economica, informativa.

ITALIA AGLI ITALIANI è una Marcia iniziata il 4 novembre 2017 da Forza Nuova, Fiamma Tricolore e altre realtà nazionali, una marcia che intende proseguire senza soste, compromessi, tentennamenti, fino alla salvezza e alla liberazione della patria e del nostro popolo.

Il crollo demografico, l’invasione di massa degli extracomunitari, l’islamizzazione progressiva, la paura e l’insicurezza crescente che serpeggiano nelle strade delle nostre città, la devastazione dello Stato sociale, la disintegrazione della famiglia, l’esaltazione dell’antinaturale con l’ufficializzazione del gender, la cancellazione della libertà di scelta da parte dei popoli europei di fronte a organismi internazionali burocratici e parassitari che nessuno ha eletto ma che si arrogano il diritto di decidere del nostro destino e che ci vorrebbero imporre ogni decisione presa nei loro conciliaboli di sofisti che si credono dei dell’Olimpo, concorrono tutti a minacciare il popolo italiano di annientamento progressivo, di genocidio solo apparentemente morbido ma non per questo meno tragico.Gli italiani devono risvegliarsi dal torpore e dalla rassegnazione, devono rendersi conto del potere reale che ancora hanno nei loro cuori, nelle loro mani e nelle loro menti.

I nemici del popolo temono solo che il popolo si risvegli, che reagisca, che si riprenda ciò che per storia e natura gli appartiene! L’ora è grave, tragica ma ci sono i primi segni di riscossa e di reazione. Le passeggiate per la sicurezza in tante città d’Italia, la resistenza agli sfratti di italiani a favore di finti profughi nelle borgate romane, gli scioperi degli agricoltori italiani in Puglia, i comitati e le proteste contro la sostituzione etnica in corso da nord a sud, l’azione di assistenza agli italiani bisognosi tramite Solidarietà Nazionale, sono solo i primi segni di una reazione che se viene riunita, organizzata e incanalata nella giusta direzione può ancora salvare la nostra patria e il nostro popolo.

Il fatto stesso che queste azioni vengano spesso ignorate dai media del potere, oppure criminalizzate o che si attivino forme più o meno aperte di persecuzione ideologica, mediatica e sociale dimostra quanto il potere cominci a temere la resistenza organizzata di popolo. Ormai la reazione nazionale cresce nei quartieri, nelle categorie del lavoro, negli stadi, nei paesini di campagna, tra i disoccupati e i precari, tra i ragazzi, le donne e i pensionati. Si tratta ora non solo di farla crescere ulteriormente, ma di darle coscienza delle proprie potenzialità, di coordinarla in un fronte vasto e vivo che possa prima di tutto difendere gli italiani e poi passare al contrattacco per riconquistare la nostra patria, riportare la giustizia, salvare la nostra cultura cristiana, ricostruire lo stato sociale.

Il lato più propriamente organizzativo è in costante evoluzione e dipende in buona parte dalle adesioni di gruppi e singoli nel corso della lotta perché non si tratta di una realtà fissa e stantia ma di un fronte in via di crescita e spiegamento progressivo. Intorno alle realtà originali – Forza Nuova, Fiamma Tricolore, e altri gruppi anche senza nome – si stanno coagulando altre forze, politiche, sociali, culturali ma anche singoli patrioti senza appartenenze specifiche.

In ITALIA AGLI ITALIANI tutti, gruppi e singoli, non dovranno perdersi ma completarsi a vicenda, essere valorizzati e dare il proprio contributo nel settore o zona di competenza. Così come sul territorio sono nati e sono cresciuti comitati di lotta degli italiani in diverse città o province, ora ITALIA AGLI ITALIANI si propone di sostenere questa stessa battaglia a livello nazionale.

Questo sito serve essenzialmente per fare controinformazione, pubblicizzare le azioni svolte dai partecipanti a questo ampio fronte di lotta, mettere in contatto e coordinare le diverse reazioni e tutte le forze sane ancora presenti nella nostra patria. E per chiamare tutti gli italiani di buona volontà alla buona battaglia.



Progetto

LE ORIGINI

Come noto, quando il Sistema di potere ha voluto vietare a tutti i costi la marcia forzanovista del 28 ottobre, Forza Nuova ha rilanciato indicendo una Marcia dei patrioti per il 4 novembre, aperta a tutti gruppi nazionali di buona volontà. La Fiamma Tricolore ha subito aderito all’iniziativa dichiarando la propria solidarietà ai forzanovisti e prendendo parte alla marcia. In quei giorni di alta tensione ideale, altri gruppi anche senza denominazioni specifiche e singoli simpatizzanti dell’Area si sono stretti intorno agli organizzatori. Il successo dell’iniziativa, l’entusiasmo, il cameratismo hanno indotto tutti a proseguire questo cammino unitario. Inoltre, negli ultimi anni, in svariate città e paesi i cittadini hanno spontaneamente dato vita a svariati comitati locali di lotta contro l’invasione, il degrado e il deterioramento delle condizioni di vita degli italiani. L’attuale progetto ITALIA AGLI ITALIANI, rappresenta questa stessa strategia perseguita oggi su scala nazionale, oltre che locale. ITALIA AGLI ITALIANI è quindi un punto di arrivo importante ma allo stesso tempo l’inizio di una nuova fase che guarda alle prossime elezioni ma anche ben oltre.

PROGRAMMA ELETTORALE

Nelle prossime elezioni le numerose proposte contenute nel programma possono essere riassunte sinteticamente in quattro categorie principali.

Resistenza Nazionale contro l’invasione, lo ius soli, i privilegi dati ai nuovi arrivati, la discriminazione di fatto ai danni dei nostri concittadini. I flussi migratori non vanno “gestiti” o “rallentati” ogni tanto. Vanno bloccati e invertiti. Non è impossibile: Polonia, Ungheria, Slovacchia ci dimostrano che è possibilissimo farlo se si ha la volontà politica.

Diritti sociali contro i cosiddetti ipocriti “diritti civili”. Ritorno allo stato Sociale. I veri diritti che uno Stato deve tutelare non sono quelli di gay e invasori clandestini, ma quelli dei suoi stessi cittadini che vogliono avere una propria casa, un lavoro stabile e dignitoso, la possibilità di formare una vera famiglia, di vivere in sicurezza nel proprio quartiere, di gestire la propria difesa.

Sovranità nazionale e Italexit, contro l’attuale asservimento alla dittatura mondialista di UE, NATO e EURO, con l’introduzione di una Moneta di Popolo dichiarata proprietà dei cittadini e non dei banchieri internazionali come ora. Una Moneta che non creando inflazione e debito possa portare alla diminuzione massiccia delle tasse, all’aumento dei salari e del livello di vita del popolo.

Rivoluzione Demografica contro l’attuale politica di estinzione. Il nostro Stato Sociale deve considerare la famiglia come un’impresa che produce “capitale umano” indispensabile per la sopravvivenza del popolo e investire risorse di conseguenza, vietando aborto e propaganda omosessualista e per contro, premiando massicciamente le famiglie più numerose. Senza bambini non ci sarà futuro.

PROSPETTIVE FUTURE: LA MARCIA CONTINUA!

Appare chiaro che questo progetto, nato da iniziative svolte in solidarietà e rafforzatosi nella battaglia elettorale avrà un ulteriore sviluppo. Fatevi avanti! Questo spazio è a disposizione di tutti i soggetti grandi e piccoli che aderendo al progetto lo rafforzeranno creando una simbiosi: movimenti e gruppi politici, comitati di lotta e di protesta, associazioni culturali e di categoria, studenti e tifosi, realtà sportive e di assistenza, lavoratori e disoccupati, giovani e anziani – in breve: tutte le forze sane del popolo! Anche la tipologia di lotta sarà la più varia – dalle proteste alle conferenze, dalle marce alle passeggiate per la sicurezza, dalla solidarietà ai bisognosi a quella ai patrioti perseguitati – e dipenderà in buona parte dalle proposte e dalla natura degli aderenti al progetto. Una cosa è certa: la Marcia continua!

