Gli Eiffel 65 fanno scatenare il Nikita #Costez di Telgate (BG)

Il 10 febbraio al Nikita #Costez Show Club di Grumello / Telgate (BG) arrivano i mitici Eiffel 65, tra i progetti dance italiani di maggior successo nel mondo. Ormai da anni, il cantante Jeffrey Jey e il musicista Maurizio Lobina girano l'Italia in lungo e in largo riproponendo alcuni tra i loro classici dance, brani che hanno segnato un'epoca senz'altro florida per la musica da ballare prodotta in Italia. "Blue" su tutti, ma c'è sempre spazio per altri successi come "Move Your Body", "Back In Time", "80's Stars", "Quelli che non hanno età" fino alla recentissima "Panico". Gli Eiffel 65 hanno venduto milioni e milioni di dischi in tutto il mondo. Il nome "Eiffel 65" fu scelto casualmente da un software... Dopo tanti anni e tanti successi sono ancora sulla cresta dell'onda a portare avanti la loro musica.



#Costez

info e prenotazioni: 3335227902

www.hotelcostez.com francybattaglia@gmail.com App: Hotel Costez

www.facebook.com/HotelCostezGiardiniEstivi

https://www.instagram.com/hotelcostez/

Nikita #Costez - Grumello del Monte / Telgate (BG) (DISCO)

via dei Morenghi 2 Grumello del Monte (BG)

A4: Grumello Telgate (il locale è ben visibile dell'autostrada, di fronte al centro commerciale Conad)