MALESYA esordisce discograficamente con il nuovo singolo "Barbie" (Etichetta Malesya), un brano che vuole toccare la tematica dell’emancipazione femminile, raccontando in prima persona la rivalsa di una donna che non vuole più essere trattata come un oggetto, il sound scelto richiama le migliori produzioni internazionali dell’era y2k, pop 90/00’s, una vera scommessa per l’industria musicale italiana, che non ha ancora investito su questo tipo di sound, già virale oltreoceano.

Malesya dice: ''La musica mi ha accompagnata in ogni momento della vita ed è sempre stata la mia più fedele amica da quando ne ho memoria, rappresentando per me un ponte tra ciò che provo e ciò che non riesco a dire semplicemente parlando, cantando riesco dunque ad esprimere le parti più vere e autentiche di me e sento sempre di più la necessità di condividerle con gli altri, finalmente ho deciso di iniziare questo nuovo percorso artistico in Italiano, nonostante terrò sempre un sound internazionale, nella produzione dei miei singoli, Barbie è solo l'inizio, toccherà tematiche forti e attuali come l'emancipazione femminile.''

Biografia

Roberta D’Amico in arte "Malesya", nasce a Catania nel 1997, inizia il suo percorso come Vocalist per diversi singoli e cover internazionali con cui ottiene diversi feedback positivi e riconoscimenti nel settore Dance-Pop, con una cover di "Just Dance" che supera i 2 Milioni di Streaming su Spotify in collaborazione con Level 8 e Guz Hardy & J Luke. Nel 2025, decide di iniziare il suo nuovo percorso artistico da solista in lingua Italiana, creando un team di professionisti del settore, tra autori, producer, marketing ed editori per auto-distribuirsi e auto-promuoversi, scegliendo un sound innovativo per l’industria italiana che richiama il Pop degli anni Y2K, considerato il Pop nostalgico dei giorni nostri, o comunemente definito Teen Pop.

