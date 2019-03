Big Brown, un trapper “khaki scout”: il video di “Uh mama”

Big Brown, vero nome Andrea Marrone, milanese classe 1999 residente nell'hinterland, a Pantigliate, ha pubblicato oggi il suo terzo video, "Uh mama".

Dopo aver interrotto gli studi e aver svolto vari lavori per mantenersi (attualmente fa le pulizie nel palazzo dove risiede), il trapper si è dato alla musica tirando dritto per la sua strada, senza ascoltare né critiche né elogi.

In “Uh mama”, non a caso, Big Brown esprime quell’attitudine provocatoria che giura essere parte del suo carattere anche nella vita di tutti i giorni e che fa parte della trap. Appartenendo alla generazione cresciuta con i social network, per Big Brown è normale esibirsi, come quando - si dice - sfila per le strade del suo paese con una gallina che considera il suo “animale di compagnia”, anche in questo caso ignorando il giudizio degli altri.

Il testo di “Uh mama” in qualche modo conferma questi suoi tratti. E nel video, in cui appare vestito da “khaki scout” (citazione di Wes Anderson?), idem: rilancia questa attitudine che sembra voler provocare delle reazioni.