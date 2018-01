Asia Valente: dopo Playboy, " L'Isola dei famosi" e... Mr. Trump

Asia Valente è una tra le piu' seguite “reginette” del web: un'infinita' di followers seguono le sue immagini, quasi sempre sexy, che ogni giorno sono pubblicate su Instagram.

Asia è milanese, solare, e qualcuno l'ha definita “l'emblema” della vita: lei stessa si definisce “l'esteta della vita”.

La sua avvenenza è la prima qualità che si nota: avremo occasione di scoprirne altre qualora la bella influencer riuscisse a vincere il reality show “Saranno isolani” in seguito alla quale avrebbe diritto ad essere a tutti gli effetti una partecipante all' “Isola dei famosi”.



https://www.facebook.com/asiaasr.valente/videos/1536695079745911/



In relazione a questo progetto, Asia dichiara: “Mi piace soprattutto partecipare alle feste, faccio tutto al top.

Il mio lato b è il mio business: tutti i followers che ho li devo a quest'ultimo. Mi mandano capi di abbigliamento che poi scelgo in base al mio modo di essere e al mio modo di fare, anche se la maggior parte delle volte sono nuda. Voglio mettermi alla prova e farcela solo con le mie forze."Ed è cosi' che sta procedendo l' iter della bella milanese; proprio in questi giorni infatti, le sue foto scontatamente avvenenti, sono state pubblicate sul celebre mensile “”: dalle sue espressioni si evince, oltre alla sensualità, anche un carattere forte e determinato che senza dubbio porterà la ragazza molto lontano.è anche la voce solista delle(tra le quali emerge anche– altra nota influencer); il brano , dal titolo “Mr. Trump”, è ironico, leggero, sul genere discodance ma si tratta di un messaggio diretto al Presidente: il tormentone dice “Y love you Mr Trump... ma solo se mantieni la Pace nel Mondo”.E' stato realizzato un simpatico videoclip che sarà pubblicato nei primi giorni dell' anno nuovo.Il brano, composto da Riccardo Maggese, Francesco Vidoni, Gibis è pubblicato dalla Edit Music DJ e sarà distribuito in 240 Paesi del mondo: anche attraverso questo progetto, la sexy-girl aumenterà notevolmente il numero dei propri “seguaci” e quindi i propri interessi.In conclusione:è un personaggio solo spregiudicato o è anche una Donna che sa come farsi amare anche dal businness?Lo scopriremo solo seguendo i suoi indubbi successi."Il brano Mr. Trump, nasce da un' idea del Dj milanese Rikk Maggese. In seguito, lo stesso Rikk unitamente ai compositori Francesco Vidoni e Gibis, realizzano il brano dance che nel dicembre 2017, viene pubblicato in oltre 100 digital store a copertura di 240 Paesi del Mondo.L'etichetta discografica che ne favorisce la pubblicazione è la Edit Music Dj mentre le Edizioni musicali sono affidate a Starpoint International s.r.l.La promozione radiotelevisiva è affidata a Music Universe, condotta da Luigi Mosello.