La notizia è ufficiale!

Il libro horror LA BAMBINAIA di Marco Tiano diventerà un film, prodotto dalla famosa produttrice cinematografica newyorkese Rose Ganguzza di Rose Pictures.

Ganguzza ha prodotto film di successo e di straordinaria qualità, tra i quali Margin Call, The Word, Fatima, Kill your darlings.

La notizia ufficiale è uscita in esclusiva sul sito Screen Dalily, e informa che le riprese del primo libro e del sequel sono previste per l'estate del 2021, in Sicilia.

"Non si può scendere a patti con i morti." (La bambinaia)



IL LIBRO:





Quando Giorgia e Simone, giovane coppia di avvocati romani, arrivano in provincia di Siracusa insieme al figlioletto Mattia per un’opportunità di lavoro, è la fine dell’estate. Le giornate sono ancora lunghe e calde e la casa che hanno comprato – una villa in stile ottocentesco – è un gioiello isolato nelle campagne assolate del siracusano, tra i campi di grano dorati e gli agrumeti. Ma tra gli anziani dei paesi vicini girano strane voci, vecchie storie – storie di sangue di un passato sepolto – a proposito di quella casa, e Giorgia e Simone non tarderanno a scoprire sulla loro pelle che Villa Teresa non è un luogo come tutti gli altri…



L'AUTORE:





Marco Tiano, classe 1983, è nato e risiede a Siracusa.



Tiano è l'autore del thriller-horror LA BAMBINAIA, edito da Fazi Editore. LA BAMBINAIA è la sua seconda opera letteraria, ed è vincitore del challenge "Il Giocattolaio" indetto da Fazi editore e Horror Channel.



Appassionato di gialli e misteri, Tiano è il fondatore e caporedattore del blog "Il Giallista", uno spazio web dedicato a recensioni, interviste e news dal mondo del mistery, punto di riferimento per gli amanti del genere, in tutte le sue forme.



Tiano è anche sceneggiatore, critico letterario, organizzatore di concorsi letterari e, in passato, ha curato la collana di gialli di un editore romano.



È cresciuto tra Jessica Fletcher, il tenete Colombo, Miss Marple e Poirot; quindi le indagini sono da sempre il suo pane quotidiano. Oltre alla letteratura, i suoi interessi si orientano anche verso la pittura, il fai da te, il nuoto e il benessere psicofisico.



Si definisce un pensatore positivo, non passa giorno senza divorare almeno cento pagine, ed è un amante degli animali.



