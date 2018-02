Reati predatori, denunciati tre giovani nel Cilento

Rinvenuti diversi oggetti provento di furto perpetrati nell’area cilentana.



Altro significativo risultato conseguito dai Carabinieri della Compagnia di Agropoli, diretta dal Capitano Francesco Manna, nel contrasto al fenomeno dei reati predatori.



I Carabinieri della Stazione di Perdifumo, nel corso di mirato servizio teso alla repressione dei reati predatori, nella mattinata odierna, hanno eseguito in quel territorio diverse perquisizioni locali e domiciliari rinvenendo diversi oggetti provento di furto perpetrati nell’area in questione, deferendo alla competente Autorità Giudiziaria per furto aggravato tre giovani del luogo di 22, 35 e 21 anni, residenti a Perdifumo.



Nel medesimo contesto sono stati rinvenuti gr.3,5 di “hashish” nella disponibilità di altro giovane di 30 anni, convivente con uno dei denunciati. L’assuntore è stato debitamente segnalato alla Prefettura di Salerno per uso personale di sostanza stupefacente.