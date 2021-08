La Costituzione italiana garantisce libertà di religione a tutti. Ma spesso è difficile capire dove finisce il culto e dove comincia la setta. Sia bene chiaro: con setta non intendiamo necessariamente un gruppo anonimo e incappucciato, ma anche un movimento riconosciuto dallo Stato ma che conserva prassi e dottrine riconducibili a una setta.

I giornalisti Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni hanno fatto un’inchiesta approfondita su molte organizzazioni religiose, pubblicando le loro scoperte in un libro, Nella setta. Hanno raccolto dati, documenti, testimonianze di fuoriusciti, pareri di esperti. Si sono introdotti personalmente in queste associazioni, portando a galla un universo fatto di manipolazioni mentali, sfruttamento economico, abusi sessuali, famiglie distrutte, vite rovinate.

Il libro restituisce un'immagine inquietante e incredibile di cui lo Stato non se ne occupa abbastanza. Al Ministero dell’Interno esiste una squadra speciale che si occupa di questi culti abusanti, la Sas, ma lamenta molte difficoltà di intervento, perché il reato di plagio non esiste più e la riduzione in schiavitù è difficile da perseguire dato che i seguaci dicono di essere consenzienti. Non resta allora che ricorrere all'informazione per rendere le persone consapevoli dei pericoli derivanti dall'appartenenza a una setta.

Ma come si fa a capire se siamo finiti in una setta? Diversi psicologi, che da anni si occupano di vittime dei gruppi religiosi, hanno elencato alcuni criteri per riconoscere una pericolosa setta. Criteri che un seguace può considerare normali ma che sono il segno di una distorsione religiosa che può avere gravi ripercussioni su un individuo.

Eccoli i criteri descritti dagli esperti.

1) I capi della setta decidono tutto, definiscono minuziosamente cosa l’adepto deve fare e cosa non deve fare, sia in campo pubblico sia in campo privato, compresa la scelta del lavoro, degli studi, del tempo libero, del divertimento, della famiglia, del matrimonio, delle amicizie. I fedeli sono privati di ogni potere decisionale sulla loro vita. Perfino il loro linguaggio o il loro pensiero deve conformarsi ai criteri della setta.

2) I fedeli devono conferire i loro beni al gruppo tramite donazioni, contribuzioni, offerte, elargizioni. Spesso vengono invitati a lavorare gratuitamente per il movimento, cosa che impedisce ogni autonomia esistenziale del proselito. I capi sconsigliano anche di impegnarsi troppo in carriere secolari o in attività mondane, così da dedicare tempo ed energie alla religione che li ha circuiti.

3) Il mondo esterno viene demonizzato. Tutto ciò che è fuori della setta dev'essere considerato marcio. Pertanto, ai fedeli è imposto di non frequentare “quelli di fuori”, ovvero chi non appartiene al gruppo, compresi i parenti. L'ordine può arrivare a livelli patologici, con l’isolamento mentale del fedele dalla società civile. Si incoraggia però fortemente il proselitismo, che fa avanzare di grado chi porta più gente nel gruppo, così da ampliare la propria rete di potere e di profitto.

4) I capi esercitano un potere anche sulla sfera sessuale dei fedeli, decidendo chi deve fare cosa e con chi. Questo è il modo migliore di controllare un seguace perché nulla è più intimo della sessualità.

5) Chi abbandona il gruppo va incontro all’ostracismo, alla diffamazione e anche alle minacce. Molte delle testimonianze dei fuoriusciti delle sette raccolte dai due giornalisti trasudavano ansia, paura, angoscia. Non è facile venirne fuori, tra sensi di colpa, identità messe in crisi dalla manipolazione mentale, perdita di contatti familiari e sociali. Più si trascorre tempo in una setta e più è difficile venirne fuori, perché l'indottrinamento può giungere fin dentro le midolla.

Se vi siete avvicinati a una religione e riscontrerete in essa queste regole base, allora state sicuri che siete entrati in una pericolosa setta, dalla quale stare alla larga. Perché sono gruppi che mirano solo a sfruttare i fedeli per fini personali, che poi sono fini economici, oltre a danneggiare, a volte in modo irreparabile, l’esistenza dei malcapitati. Gli esperti suggeriscono di allontanarsi da un gruppo religioso non appena si avvertono i primi segnali di disagio psicologico.

In caso di bisogno, un seguace finito nella rete di una setta può contare sull'aiuto e sul supporto di associazioni che si occupano di queste situazioni, per esempio il Cesap, Centro studi abusi psicologici o altre onlus nate appositamente per questo problema e gestito da psicologi e psichiatri. C'è però bisogno anche di interventi politici che riempiano quel vuoto legislativo che alimenta l’impunità. L'Europa negli ultimi tempi ha imposto agli Stati membri di affrontare il fenomeno sette. In Italia ci state interrogazioni parlamentari ma finora nulla di concreto è stato deciso. Speriamo che ci possano essere interventi adeguati per arginare questi lupi rapaci travestiti da agnelli.