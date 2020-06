Il comunicato del consigliere lucchese Fabio Barsanti tratto da facebook,



La mattina del 12 giugno di tre anni fa venimmo a conoscenza dei risultati definitivi delle elezioni comunali. Un risultato storico, quell’ormai famoso 8%, frutto di anni di lavoro, di sacrifici, di politica sul territorio.

Da quel giorno la politica lucchese non è stata più la stessa. Il nostro ingresso in Consiglio Comunale ha consentito di fare un’opposizione seria e senza sconti all’attuale amministrazione; ha reso possibile portare proposte, aiutare italiani in difficoltà, stare vicino alle esigenze del territorio e molto spesso anche a risolvere problemi.

Dopo tre anni - e dopo che la nostra associazione ha deciso di non intraprendere più la strada elettorale - è giunto il momento di porci un duplice obiettivo: continuare a rappresentare le nostre idee all’interno delle istituzioni e, soprattutto, lavorare e impegnarci per sconfiggere una sinistra pericolosa, che ha reso questa città immobile e preda di poteri economici e ‘culturali’ contrari agli interessi dei lucchesi.

Per questo lavoreremo; per dare a Lucca un’alternativa seria, forte e credibile.



Quello di oggi è un passo verso questa direzione. Il cammino che abbiamo davanti ci riserverà molte sorprese, datemi retta.

Avanti, per Lucca e per l’Italia.



